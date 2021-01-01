

تحديث ببجي الأخير يكشف عن تعاونها مع شركة عالمية تحديث ببجي الأخير يكشف عن تعاونها مع شركة عالمية

أعلن مطورو لعبة ببجي PUBG، عن تعاونها مع صانعة السيارات الأمريكية الشهيرة تيسلا Tesla، ويتمثل هذا التعاون في حصول لعبة Battle Royale الأكثر شعبية حول العالم، على تحديث يضم بعض الميزات المثيرة لمستخدميها حول العالم.



وبحسب ما ذكره موقع "bgr"، ستثمر هذه الشراكة الجديدة، عن إضافة بعض الميزات الحصرية داخل لعبة PUBG MOBILE ونسختها الهندية، وستكشف شركة ببجي عن التفاصيل الكاملة لهذا الإصدار سيتم الإعلان عنه في شهر يوليو القادم.



ببجي تتعاون مع تيسلا

كشفت لعبة بيجي عبر مدونتها الرسمية، عن أن تعاونها في شراكة مع Tesla لجلب جواهر شركة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك إلى تصميم اللعبة، وعلى الرغم من عدم وجود أي معلومات حول هذه الشراكة، ولكن من المتوقع أن تدور حول إضافة تصاميم سيارات الشركة ضمن أحداث اللعبة.

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ومن المحتمل أن يشمل هذا التعاون، عن وجود حافظة من مركبات الشركة الكهربائية المبتكرة، وتشمل مجموعتها الجديدة سيارتي الدفع الرباعي Tesla Model S و Model X، والطراز Y SUVs، وحتى أحدث طراز S Plaid.أحدث إصدار من بيجي موبايلأطلقت لعبة PUBG Mobile، الإصدار التجريبي العالمي رقم 1.5، والذي يوفر للاعبين إمكانية الوصول المبكر إلى عدد من الميزات الجديدة قبل أن يحصل عليها الجمهور العام، والذي سيجمع بين ببجي وتيسلا، ويتضمن التحديث الجديد الحصول على أسلحة ومركبات جديدة، وملابس مجانية وتغييرات على خريطة Erangel وعدد من ميزات النظام الأخرى.كل ما تريد معرفته عن إصدار ببجي الهنديقامت الحكومة الهندية حظرت أكثر من 100 تطبيق صيني، كان من بينها لعبة PUBG، المملوكة لشركة Tencent الصينية، بعد تلقيها قرار الحظر قررت الشركة المطورة للعبة، إطلاق نسخة مخصصة للدولة الآسيوية تنطوى على مشاهد عنف ودماء وعري أقل.و كان من المتوقع إطلاق إصدار PUBG Mobile India، منذ عدة شهور وقد تم طرح هذه النسخة من اللعبة لأول مرة في شهر نوفمبر 2020، كبديل للعبة الإصدار الأصلى المحظور، ولكنها تعرضت لعدة تأخيرات.وتأتي نسخة PUBG Mobile India، مع بعض التعديلات من بينها لتقليل مشاهد الدماء والعنف، بالإضافة لشخصيات بأزياء محتشمة لا تحرض على العرى، حيث تسعى الشركة الصينية المالكة للعبة تغيير المفهوم الخاطئ المنتشر حول ببجي في الهند.