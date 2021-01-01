أمازون تستحوذ على خدمة التراسل Wickr وتضمها لخدماتها السحابية AWS

أعلنت شركة أمازون عن استحواذها على شركة Wickr المطورة لخدمة التراسل الأمنة، لتنضم بذلك إلى عمالقة التقنية الذين يستهدفون قطاع التراسل بتطبيقات وخدمات مختلفة.
وقامت Wickr بتطوير تقنية تراسل مشفرة من النهاية للنهاية، وتعد أحد أكثر خدمات المراسلة أمانًا في الوقت الحالي، وسبق لعدد من المؤسسات الحكومية والجهات الموثوقة الاستعانة بها لاسيما الأحزاب الأمريكية الكبرى أثناء الانتخابات، بجانب الجيش الأمريكي، وحرس الحدود الأمريكي، وغيرهم.
وترى أمازون في الاستحواذ الجديد فرصة لتدعيم خدماتها السحابية AWS من خلال توفير خدمات مراسلة صوتية ومرئية وكتابية أمنة لعملائها من الشركات والمؤسسات الحكومية في مختلف أرجاء العالم.
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