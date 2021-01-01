

تيليجرام تضيف مكالمات الفيديو للمجموعات والخلفيات المتحركة وإمكانية مشاركة الشاشة تيليجرام تضيف مكالمات الفيديو للمجموعات والخلفيات المتحركة وإمكانية مشاركة الشاشة

أطلقت تيليجرام تحديثاتها المنتظرة لمحادثات الفيديو للمجموعات ومشاركة الشاشة، بجانب عدد من الإضافات الأخرى على تطبيقاتها على كافة المنصات تشمل الخلفيات المتحركة للمحادثات وإمكانية تغير أيقونة التطبيق على iOS.



وستمكن المنصة للمستخدمين الاستفادة من ميزة المكالمات الصوتية في المجموعات وتحويلها إلى مكالمات فيديو عند الحاجة بسهولة، لتمنحهم بذلك فرصة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات أو الاتصال بين الأصدقاء بطريقة سهلة وتدخل منافسة شرسة مع مقدمي خدمات الفيديو والمؤتمرات مثل زووم.



ستسمح مكالمات الفيديو بمشاركة حتى 30 شخص في المكالمة الواحدة، في حين يمكن مشاركة عدد لامحدود من المستخدمين بالمكالمات الصوتية.

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وتتشابه خاصية المكالمات الصوتية في المجموعات مع ميزة الغرف الصوتية، حيث تتيح عقد جلسات صوتية ومشاركة الجمهور فيها أو الاستماع.وبجانب مكالمات الفيديو، ستتيح تيليجرام مشاركة الشاشة للمستخدمين لتوفر لهم بذلك فرصة لتحويل الميزة لما يشبه مؤتمر فيديو عند الحاجة.بالإضافة لذلك، قامت الشركة بتحسين ميزة إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية كما تقول لتوفير صوت أكثر نقاءً للمستخدمين.كما وفرت الشركة مزايا خاصة لمستخدمي تطبيقها على الأجهزة اللوحية أو الحاسوب من خلال منحهم خيارات أكثر للتحكم بتقسيم الشاشة أثناء المكالمات، حيث يمكن وضع بث الفيديو والمكالمات على جانب ووضع قائمة المشاركين على جانب آخر مع إمكانية تثبيت أو التركيز على الشخص المتحدث ليظهر بصورة أكبر، أو حتى تغير طريقة ظهور الأشخاص أثناء المكالمات.الخلفيات المتحركة وقائمة من الأيقونات الجديدة في تيليجرامأعلنت تيليجرام كذلك عن تحديثات إضافية بجانب التحديثات السابقة، حيث وفرت ميزة الخلفيات المتحركة في المحادثات، حيث يتم تغيير الطيف اللوني وشكل الخلفية مع كل مرة يتم فيها ارسال رسالة بين المستخدمين. ومعها كذلك وفرت ميزة إنشاء ومشاركة الخلفيات لتضيف للمستخدمين المزيد من خيارات التحكم والمشاركة.وقد أضافت الشركة كذلك مجموعة من الأيقونات الجديدة، بجانب خصائص لتذكير المستخدمين بمعلومات الدخول، وتوفير قائمة بوتات لتسهيل الوصول لها.ولمستخدمي iOS بشكل خاص، فقد أصبح بالإمكان تغير شكل أيقونة التطبيق التقليدية بتصميم مختلف من خلال عدة خيارات بالإعدادات.يُشار أن التحديثات بدأت بالوصول للمستخدمين، وبالإمكان الاستفادة منها الآن أو تحديث التطبيق في حال عدم وصولها.