

ويندوز 11 يقضي على متصفح مايكروسوفت الشهير "إكسبلورر" ويندوز 11 يقضي على متصفح مايكروسوفت الشهير "إكسبلورر"

أزاحت شركة مايكروسوفت Microsoft، الستار عن نظام التشغيل الجديد Windows 11، حيث كشفت عملاقة التقنية الأمريكية خلال حدثها الافتراضي، عن مميزات نظام التشغيل الجديد تأتي للمرة الأولى ضمن ويندوز 11.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، كشفت مايكروسوفت أمس، أن متصفح نظامها الافتراضي إنترنت إكسبلورر Internet Explorer، والمخصص لنظام التشغيل ويندوز 7، سيتم "إزالته" بدءا من الجيل الجديد Windows 11.



مايكروسوفت تحدد موعد إنهاء دعم Internet Explorer

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وكانت الشركة الأمريكية، قد أعلنت خلال الشهر الماضي،عن أنها ستوقف خدمات متصفحها الشهير للإنترنت "إكسبلورر" بصورة نهائية في صيف العام المقبل، بعد ما يقرب من 26 عاما على إطلاقه، حيث سيتم إيقافه رسميا في 15 يونيو 2022.ولكن بدءا من إطلاق نظام التشغيل ويندوز 11، سيختفى تطبيق Internet Explorer 11 لسطح المكتب، ولن يكون مدعوما افتراضيا على نظام التشغيل Windows 11، وسيصبح مايكروسوفت Edge، هو المتصفح الافتراضي لنظام التشغيل الجديد.مايكروسوفت تقرر استبدال إكسبلورر بـ Edgeويقول المتحدث باسم مايكروسوفت لموقع The Verge، إن مايكروسوفت Edge، يعمل على محرك عرض جديد MSHTML، الذي يتميز به نظام التشغيل ويندوز 11، لذا قررت الشركة الاستغناء عن إكسبلورر.وتعد هذه المرة الأولى التي لا تضيف فيها مايكروسوفت، دعما لمتصفح Internet Explorer، إصدار جديد من Windows لأكثر من 20 عامًا، حيث سيقوم نظام التشغيل الجديد حاليا، بإزالة المتصفح بالكامل وسيتم إعادة توجيه المستخدم إلى متصفح Microsoft Edge بدلاً من المتصفح الافتراضي الجديد.متصفح إكسبلورر السبب الرئيسي لمعركة الاحتكار ضد مايكروسوفتالجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت أطلقت الإصدار 2.5 من خدمة OEM، لأول مرة مع إصدار Windows 95، والتي ترمز إلى دعم النظام لمنتجات افتراضية من تطوير الشركة المصنعة فقط، حيئذ قامت عملاقة التقنية، بشكل صريح بتجميع Internet Explorer في Windows Explorer وأجزاء رئيسية أخرى من نظام التشغيل.وأدى هذا التجميع إلى شن هجوما ضد شركة مايكروسوفت الأمريكية، لمكافحة الاحتكار بعد عام واحد فقط من ظهور Internet Explorer لأول مرة في شهر أكتوبر عام 1997.