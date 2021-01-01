

جوجل تحذرك من نتائج البحث غير الموثوقة من خلال هذه الميزة جوجل تحذرك من نتائج البحث غير الموثوقة من خلال هذه الميزة

أتاحت شركة جوجل الأمريكية ميزة مهمة لمستخدمي متصفح جوجل كروم حيث سيتم تحذير المستخدمين الذين يقومون بالتصفح إذا كانت نتائج البحث غير موثوقة، من خلال إشعار بأن "النتائج تتغير بسرعة".



وبحسب موقع Android Central فإن شركة جوجل ستقوم بتطبيق التحذير على موضوعات مثل الأخبار العاجلة، حيث يمكن أن تتغير الحقائق والأحداث بسرعة الأمر الذي يجعل المصادر تكتسب مزيدًا من الفهم، وتحتاج إلى معلومات أكثر دقة.



وأوضح داني سوليفان منسق البحث في شركة جوجل أن جوجل دربت أنظمتها على اكتشاف متى يتطور الموضوع بسرعة ولم يتم التفكير في مجموعة من المصادر حتى الآن.

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وأضاف أن الشركة ستعرض للمستخدمين إشعارًا يشير إلى أنه قد يكون من الأفضل إعادة التحقق لاحقًا عند توفر مزيد من المعلومات من نطاق أوسع من المصادر.لماذا أتاحت جوجل ميزة تحذير المستخدمين الذين يقومون بالتصفح ؟وتريد شركة جوجل من المستخدمين استخدام البحث بشكل أكثر تفكيرًا وتأملًا. مع ظهور المعلومات المضللة أو نظريات المؤامرة في نتائج البحث غير المكتملة أو التقارير الإخبارية المبكرة ، فهي ميزة لم يكن من الممكن أن تأتي قريبًا بما فيه الكفاية.ومؤخرا طرحت شركة جوجل ميزة توفر للمستخدمين مزيدًا من المعلومات حول مواقع الويب التي تظهر في نتائجهم، و تهدف إلى زيادة ثقة المستخدم في النتائج التي يحصلون عليها.وكانت أعلنت شركة جوجل عن وصول إصدار تجريبي لمتصفح جوجل كروم يسمح بالتصفح السرى من خلال قفل علامات التبويب بمعرف مستشعر الوجه Face ID ومستشعر بصمات الأصابع Touch ID في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.وتعمل جوجل حالياً على جعل خاصية المتصفح السري رسمياً، لكي يستطيع جميع المستخدمين من أصحاب الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد الآن من تجربة تلك الميزة على أجهزتهم، حيث أنها إحدى ميزات جوجل كروم، والتى تسمح لمستخدميها من تجربة الإصدارات التجريبية قبل أن تجعلها رسمية.