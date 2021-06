تعرف على تاريخ إطلاق لعبة أفاتار الجديدة Frontiers of Pandora تعرف على تاريخ إطلاق لعبة أفاتار الجديدة Frontiers of Pandora

استعرضت شركة "يوبيسوفت"، إصدارها الجديد من لعبة أفاتار الشهيرة والمسمى Avatar: Frontiers of Pandora، وكشفت مطورة الألعاب الفرنسية عبر مؤتمرها بمعرض الترفية الإلكتروني السنويE3 2021، عن إعادة إحياء فيلم الخيال العلمى أفاتار Avatar لجيمس كاميرون من خلال لعبة الجديدة.



تاريخ إطلاق نسخة Frontiers of Pandora من لعبة أفاتار

وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، أوضحت شركة "يوبيسوفت"، أنها ستصدر نسخة أفاتار Frontiers of Pandora، العام المقبل 2022، والتي سيتم إطلاقها لأجهزة بلايستيشن 5، و أجهزة الحاسوب، وXbox Series X و Xbox Series S ، ومنصة استاديا Stadia و Amazon Luna.



وبعد عدة تأجيلات للجزء الثاني من فيلم أفاتار Avatar، لجيمس كاميرون، من المقرر أن يصدر الفيلم في 16 ديسمبر 2022، لذا من المتوقع أن تطلق شركة Ubisoft الفرنسية لعبة أفاتار Frontiers of Pandora في نفس الموعد للاستفادة من الدعاية المرافقة لانطلاق الفيلم.

قد يعجبك أيضا...

فيديو تشويقي يكشف تفاصيل لعبة أفاتارويظهر المقطع الدعائي الذي شاركته مطورة الألعاب الفرنسية بعض التفاصيل حول لعبة أفاتار الجديدة، أحد شخصيات الـ Na’Vi، وهي سلالة من الكائنات البشرية الواعية خارج كوكب الأرض التي تعيش في قمر الغابة الخصب لباندورا، حيث سيكون اللاعب قادر على استخدامه للمشاركة في القتال بمغامرة مفتوحة، وستكون اللعبة عبارة عن عالم مفتوح يجعل بيئة كوكب باندورا تنبض بالحياة حتى تشعر بأنها حقيقية.وسيتمكن اللاعبون من القتال من أجل البقاء أثناء استكشاف الحدود الغربية باندورا، وسيوفر هذا الإصدار للاعبون مغامرة حركة من منظور الشخص الأول، كتجربة غامرة بفضل محرك Snowdrop ، والذي يقدم تقنية تساعد على جلب عالم اللعبة إلى الحياة في عالم مفتوح مترامي الأطراف، كما يظهر المقطع التشويقي بعض المعارك الجوية الشاقة بين سكان أفاتار الأصليين وطائرات الهليكوبتر المزودة بالتكنولوجيا للبشر.الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطورفيها الشركة الفرنسية يوبيسوفت، لعبة تحاكي فيلم "أفاتار" Avatar، ففي عام 2009 عندما ظهر الفيلم لأول مرة، قامت الشركة بإنشاء لعبة مقتبسة من الفيلم الذي تم انتقاده على نطاق واسع حينها.ويعد فيلم "أفاتار" Avatar هو أنجح أفلام الخيال العلمى على الإطلاق، حيث حقق 2.8 مليار دولار في شباك التذاكر، وتدور قصته حول الصراع على كوكب باندورا، حيث تقاتل الكائنات الفضائية الزرقاء التي يبلغ ارتفاعها 10 أقدام "نافي" البشر الذين يغزون موطنهم الأصلي ويدمرونه بحثًا عن موارد نادرة.