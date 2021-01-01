

واتساب يتيح لمستخدمي أندرويد ميزتين جديدتين.. تعرف عليهما واتساب يتيح لمستخدمي أندرويد ميزتين جديدتين.. تعرف عليهما

يعمل فريق مطورو واتساب، على إضافة المزيد من الميزات لتطبيق التراسل الأشهر في العالم، ومن المتوقع أن تحصل خدمة الدردشة الاجتماعية على العديد من المزايا خلال العام الجاري 2021.



وبحسب ما ذكره موقع"times of india"، حصل الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، يحصل على ميزتين جديدتين مع تحديث الإصدار 2.21.13.17 على متجر جوجل بلاي، ومع التحديث الجديد، فإن هذه الميزات ستكون متاحة في الوقت الحالى فقط، لمستخدمي النسخة التجريبية ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع مستخدمي هواتف أندرويد قريبا.



ووفقا لموقع WABetaInfo، سيتمكن مستخدمو واتساب مع التحديث الجديد، من إعادة توجيه حزم الملصقات إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، ولكن، لن يُسمح التطبيق سوى بإعادة توجيه حزم الملصقات التي تم تنزيلها من عبر متجر واتساب.

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إعادة توجيه حزم ملصقات واتساب على آيفونوفي الوقت نفسه، يستطيع مستخدمو هواتف آيفون، من إعادة توجيه حزم ملصقات واتساب إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، ولا يمكن للمستخدم فتح متجر الملصقات الخاص بتطبيق الدردشة، وتحديد حزمة ملصقات لمعرفة تفاصيلها، فإذا رأوا زر المشاركة في الجزء العلوي من حزمة الملصقات، فهذا يعني أن الميزة متاحة لهذا الحزمة فقط.وسيؤدي النقر فوق زر إعادة التوجيه إلى السماح للمستخدمين بتحديد الدردشات التي يرغبون في إعادة توجيه حزمة الملصقات إليها، وسيقوم واتساب بعد ذلك بإرسال رابط لعرض حزمة الملصقات وتنزيلها بسرعة.وكما يجلب تحديث واتساب، تغييرا آخر حيث أعاد تطبيق التراسل الفوري تصميم طريقة عرض الملاحظات الصوتية، وبدلا من الخط المستقيم الذي يظهر عند تشغيل الرسالة الصوتية الواردة، بجوار زر التشغيل أو الإيقاف المؤقت، سيرى المستخدم شكل موجات صوتية عند تشغيل الملف الصوتي.