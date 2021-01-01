يعمل فريق مطورو واتساب، على إضافة المزيد من الميزات لتطبيق التراسل الأشهر في العالم، ومن المتوقع أن تحصل خدمة الدردشة الاجتماعية على العديد من المزايا خلال العام الجاري 2021.
وبحسب ما ذكره موقع"times of india"، حصل الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، يحصل على ميزتين جديدتين مع تحديث الإصدار 2.21.13.17 على متجر جوجل بلاي، ومع التحديث الجديد، فإن هذه الميزات ستكون متاحة في الوقت الحالى فقط، لمستخدمي النسخة التجريبية ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع مستخدمي هواتف أندرويد قريبا.
ووفقا لموقع WABetaInfo، سيتمكن مستخدمو واتساب مع التحديث الجديد، من إعادة توجيه حزم الملصقات إلى جهات الاتصال الخاصة بهم، ولكن، لن يُسمح التطبيق سوى بإعادة توجيه حزم الملصقات التي تم تنزيلها من عبر متجر واتساب.
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التعليقات على واتساب يتيح لمستخدمي أندرويد ميزتين جديدتين.. تعرف عليهما
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