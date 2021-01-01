أعلن القائمون على تطبيق TikTok عن بدء اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ميزة Jumps الجديدة من TikTok ، تمكن المستخدمين من تضمين تطبيقات صغيرة في فيديوهاتهم، لتكون هذه التطبيقات مرتبطة بموضوع الفيديو المنشور، فعلى سبيل المثال إذا قام المستخدم بتحميل فيديو يتعلق بالطبخ سيكون بإمكانه إرفاق المقطع برابط لتطبيق صغير حول هذا الموضوع، وسيتمكن مشاهدو الفيديو من الضغط على الرابط للوصول إلى التطبيق.
وأشار القائمون على TikTok أن الميزة تختبر حاليا عن مجموعة محدودة من صناع المحتوى حول العالم، ومن المفترض أن تتوفر لجميع المستخدمين عند الانتهاء من اختبارها.
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التعليقات على TikTok يمنح مستخدميه ميزة جديدة
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