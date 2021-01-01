مواصفات نظام التشغيل Windows 11

بعد سلسلة طويلة من الشائعات والتسريبات، أعلنت شركة Microsoft عن نظام التشغيل Windows 11 الذي يأتي مع مميزات أفضل وأكثر تقدما عن الموجودة في الإصدار الحالي ويندوز 10، مع العلم أن هذا النظام الجديد سيكون متاحا كتحديث مجاني لبعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 على أن يبدأ في الوصول للمستخدمين اعتبارا من نهاية العام الجاري.
واجهة المستخدم لنظام التشغيل الجديد تشبه الواجهة التي رأيناها لأول مرة في Windows 10x المشروع الذي تم التخطيط له في الأصل للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة والتي ألغتها Microsoft وبدلته بنظام ويندوز 11 كما أن هناك تخطيطات سريعة مما يتيح لك انجذاب التطبيقات بسرعة إلى الأوضاع المختلفة التي يدعمها Windows 11 وسيتذكر أيضا مكان تخزين تطبيقاتك وذلك بفضل شيء يسمى تخطيطات Snap Group وهذه طريقة مفيدة لدعم الشاشات المتعددة والتأكد من أن التطبيقات يتم فتحها على الشاشة الصحيحة، هذا مفيد للغاية إذا كنت تستخدم كمبيوتر محمول متصل بجهاز عرض أو جهاز سطح مكتب تقليدي متعدد الشاشات.
وعلاوة على ذلك فإن شركة Microsoft قامت بدمج Microsoft Teams مباشرة في نظامها الجديد حيث تم إنشاء Teams مباشرة في شريط المهام مما يسمح لمستخدمي نظام التشغيل Windows 11 بالاتصال بالأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل، وهذا يعابر تغيير كبير عن Skype الذي تم تضمينه كجزء من Windows 10.
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