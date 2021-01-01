

ثلاث ميزات سرية في "واتس آب" قد تحتاج إلى معرفتها ثلاث ميزات سرية في "واتس آب" قد تحتاج إلى معرفتها

يحتوي تطبيق "واتس آب" على بعض الميزات الرائعة التي ينسى الكثير من الناس الاستفادة منها.



وللاستمتاع بتجربة مراسلة فريدة، نشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية تقريرا يكشف عن ثلاث من أفضل طرق اختراق "واتس آب" التي يمكن أن تحسن تجربة المراسلة بشكل عام.



كيفية جعل رسائل "واتس آب" تختفي

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يتيح تطبيق "واتس آب" إرسال رسائل تختفي وتدمر نفسها بعد أسبوع من إرسالها. وهذه ميزة تشبه إلى حد ما رسائل "سناب شات"، ما يعزز خصوصيتك عن طريق التخلص من الرسائل التي يحتمل أن تكون حساسة.وعند تمكين اختفاء الرسائل، فإنها تختفي بعد سبعة أيام، على الرغم من أن الرسائل المرسلة قبل تغيير الإعدادات لن تتأثر.ولتفعيل الميزة يمكن اتباع الخطوات التالية:- افتح دردشة "واتس آب"- اضغط على اسم جهة الاتصال- اختر الرسائل المختفية (Disappearing Messages)- إذا طُلب منك تخويل الميزة، فانقر فوق متابعة- حدد "تشغيل"ويمكنك تعطيل الميزة باتباع نفس الخطوات.كيفية "بث" رسائل "واتس آب"سترسل ميزة "البث" غير المعروفة نفس الرسالة إلى الكثير من جهات الاتصال دون الحاجة إلى إعداد دردشة جماعية.وتعد قوائم البث (Broadcast Lists) طريقة رائعة لتجنب وجود عدد كبير جدا من الدردشات الجماعية ولكن تظل قادرا على إخبار الأشخاص بنفس المعلومات.وعلى سبيل المثال، ربما تريد الإعلان عن خطوبة أو ولادة أو ببساطة دعوة أصدقائك إلى نزهة.والأهم من ذلك، لا يرى أي شخص ردود مستلمي الرسالة الآخرين.وتوضح شركة "واتس آب": "عندما يرد أصدقاؤك، ستظهر كرسالة عادية في شاشة الدردشات".بث "واتس آب" على iOS:- انتقل إلى شاشة الدردشات وانقر على قوائم البث الموجودة على يسار الشاشة أسفل شريط البحث- انقر فوق قائمة جديدة، وحدد جهات الاتصال التي تريدها ثم انقر فوق "إنشاء"- اكتب بعد ذلك الرسالة التي تريد إرسالها إليهم جميعابث "واتس آب" على أندرويد:- انتقل إلى شاشة الدردشات ثم انقر فوق القائمة- انقر فوق "بث جديد" وأضف جهات الاتصال ذات الصلة ثم "إنشاء"كيفية وضع إشارة مرجعية على رسائل "واتس آب"في بعض الأحيان قد تضيع الرسائل المهمة في سلسلة من المحادثات.ويحتوي "واتس آب" على ميزة تتيح لك وضع إشارة مرجعية على الرسائل بحيث يمكنك العثور عليها بسهولة في قسم الرسائل المميزة بنجمة في الدردشة.وهذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى تذكر تاريخ معين أو حتى مكان لقاء.ولاستخدام رسائل "واتس آب" المميزة بنجمة:- انتقل إلى شاشة الدردشات وانقر على الدردشة ذات الصلة- ابحث عن الرسالة التي تريد وضع إشارة عليها واستمر في الضغط عليها- ستظهر لك قائمة وتختار بعد ذلك النقر فوق "نجمة"- ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال أعلى الدردشة لفتح قائمة المعلومات حيث ستجد قسما يسمى الرسائل المميزة بنجمة.