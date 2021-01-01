من المقرر أن يدخل تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب" قريبا إلى حيز التنفيذ ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.
وذكر موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار "واتساب" والهواتف الذكية، أن الميزة الجديدة ستسمح للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين إلا مشاهدتها مرة واحدة.
وستخفتي الصور والفديوهات أثناء الدردشة بمجرد مشاهدتها من الطرف الآخر، والغاية من وراء ذلك هو الحفاظ على مساحة أكبر في ذاكرة الهواتف الذكية.
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التعليقات على خاصة بالصور والفيديو.. واتساب يضيف "ميزة ثورية" تذهل الجميع
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