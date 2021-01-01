

تويتر تضيف خاصية جديدة لمستخدمي تطبيقها على آيفون.. اعرف الخطوات تويتر تضيف خاصية جديدة لمستخدمي تطبيقها على آيفون.. اعرف الخطوات

أعلن موقع تويتر Twitter، عن تحديث جديد لإصدار تطبيقه على الهواتف الذكية العاملة بنظام iOS، يتيح لمستخدمي أجهزة آبل من مشاركة تغريداتهم بسهولة على إنستجرام.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، أتاحت شركة تويتر لمستخدمي إصدار تطبيقها على هواتف آيفون، إمكانية مشاركة التغريدات على موقع إنستجرام بسرعة وسهولة دون الحاجة لأخذ لقطة شاشة لمشاركتها في خاصية القصص التابعة للموقع كما كان يحدث في الماضي.



وتعمل الميزة باستخدام ورقة مشاركة iOS، أصبح بإمكان مستخدم تويتر على نظام تشغيل آبل مشاركة تغريداته المفضلةعلى إنستجرام بطريقة مباشرة، ما عليه سوى النقر فوق أيقونة المشاركة الموجودة أسفل التغريدة التي يرغب في مشاركتها، وتحديد "قصص Instagram" من قائمة خيارات التطبيقات.

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وبمجرد الدخول إلى موقع إنستجرام، يمكن تغيير حجم التغريدة وإعادة وضعها وتزيينها بالاختيار القياسي المخصص لخدمة الصور من النصوص والملصقات والموسيقى والتعليقات التوضيحية.وأوضحت تويتر أن خاصية مشاركة التغريدات على قصص موقوع إنستجرام، هي ميزة حصرية لهواتف آيفون فقط، بدأ اختبارها منذ العام الماضي، بين عدد محدود من المستخدمين والآن تصل إلى جميع مستخدميها حول العالم.وتأتي هذه خطوة مشاركة التغريدات عبر خاصية القصص لموقع تعديل الصور التابع لفيسبوك، كجزء من تكامل منصة التدوينات المصغرة، حيث أضافت تويتر وظائف مماثلة لموقع سناب شات العام الماضي، وتتيح تويتر ميزة المشاركة الجديدة فقط لمستخدمي iOS في الوقت الحالي، ولم تذكر متى تصل إصدار أندرويد.خطوات مشاركة تغريدات تويتر على قصص إنستجرام لهواتف آيفونالخطوة الأولى: افتح تطبيق تويتر على هاتفك الآيفون.الخطوة الثانية: حدد التغريدة التي ترغب في مشاركتها.الخطوة الثالثة: انقر على زر المشاركة أسفل التغريدة.الخطوة الرابعة: من بين قائمة الخيارات اختر ايقونة انستجرام المصغرة.الخطوة الخامسة: ستنقلك الميزة مباشرة إلى صفحة التعديل الخاصة بحسابك على إنستجرام، قم بتعديل التغريدة لتتخذ حجم الصور على الموقع، ثم انقر على زر المشاركة في القصص بعد الانتهاء من التعديل.خطوات مشاركة تغريدات موقع تويتر على تطبيق سناب شات لهواتف آيفون1. افتح تطبيق تويتر Twitter على هاتفك الآيفون، وابحث عن التغريدة التي تريد مشاركتها.2. انقر فوق أيقونة المشاركة الموجودة أسفل التغريدة.3. من قائمة المشاركات انقر على الأيقونة التي تحمل رمز تطبيق سناب شات وتسمى "Snap Camera".4. في المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الميزة، ستظهر رسالة منبثقة تخبرك بأن تويتر يريد فتح تطبيق Snapchat، اضغط على "فتح" للسماح لها.5. ستظهر شاشة إنشاء قصة Snapchat مع ظهور التغريدة في الأعلى كملصق، يمكنك استخدام جميع أدوات تحرير Snapchat العادية لتخصيص مظهر Snap.6. عند الانتهاء، انقر على السهم الأزرق لاختيار مكان إرساله أو مع من تريد مشاركته، ثم اختر قصتي من شاشة المشاركة، وستصبح تغريدتك الآن منشورة على تطبيق سناب شات.