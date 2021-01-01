

تيك توك يضيف ميزة جديدة لمستخدميه حول العالم.. إليك طريقة استخدامها تيك توك يضيف ميزة جديدة لمستخدميه حول العالم.. إليك طريقة استخدامها

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، عن ميزة جديدة قيد الاختبار لتطوير منصة مشاركة مقاطع الفيديو، حيث تسمح الشركة الصينية حاليا للمؤثرين بالقيام ببعض الأعمال الجادة وإضافة روابط تسوق للتجارة الإلكترونية وكسب عمولة من المبيعات عبر محتواهم القصير.



وبحسب ما ذكره موقع "screenrant"، كانت ميزة Jumps، قيد الاختبار من شهر فبراير الماضي، وتتيح ميزة تيك توك الجديدة لبعض المبدعين المختارين على منصتها، إمكانية إرفاق مقطع فيديو برابط لتطبيق صغير متعلق بنفس الموضوع، وسيتمكن متابعيه من الضغط على الرابط للوصول إلى التطبيق أثناء مشاهدة مقطع الفيديو.



وقالت شون كيم رئيس قسم المنتجات في شركة تيك توك بالولايات المتحدة: "إن منصة تيك توك أصبحت وجهة للترفيه والتعلم، ولكن باستخدام Jump نقوم بإنشاء اتجاه آخر لاكتشاف مجتمعنا بشكل أفضل، ونساعد في إثارة العمل والتفاعل الأعمق داخل وخارج النظام الأساسي".

وأضافت: "نحن متحمسون لتوسيع خدمات Jump لتشمل مجالات جديدة، ونتطلع لكيفية استفادة المستخدمين من ميزاتها، وسيكون بإمكان أي شخص التقدم لاختبار هذه الميزة في الوقت الحالي، لكن عمليات التقييم ستكون على أساس الفائدة التي ستقدمها التطبيقات المرفقة بمقاطع الفيديو لمنشئيها".وتساعد ميزة Jumps، المؤثرين من تضمين تطبيقات صغيرة في فيديوهاتهم لتكون هذه التطبيقات مرتبطة بموضوع الفيديو المنشور، حيث سيتمكن مشاهدو الفيديو من الضغط على الرابط للوصول إلى التطبيق.كيفية استخدام ميزة على تطبيق تيك توك1. افتح تطبيق تيك توك على هاتفك.2. قم بإنشاء مقطع الفيديو الخاص بك عبر التطبيق.3. بمجرد الانتهاء من تسجيل مقطعك، على خيار "إضافة رابط Add link" أسفل حقل الهاشتاج.4. قم بتحديد بطاقة Jump المتوفرة من النافذة المنبثقة.5. الصفحة التالية قم باختيار ارتباط ذي صلة من الويب.6. بعد اختيار الرابط المناسب، انقر على زر "إضافة إلى الفيديو Add to video" في الأسفل.جدير بالذكر أن تطبيق الوسائط الاجتماعية تيك توك TikTok، اكتسب شعبية كبيرة في غضون سنوات قليلة فقط من إطلاقه، حيث يضم ما يقرب من 689 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، ومن المفترض أن هذا التطبيق سيحصل على مليار مستخدم في نهاية هذا العام.



