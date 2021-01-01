

من هو جون مكافي مخترع أشهر برنامج لمكافحة الفيروسات الإلكترونية من هو جون مكافي مخترع أشهر برنامج لمكافحة الفيروسات الإلكترونية

عثرت السلطات الأمنية الإسبانية، على جثة جون مكافي John McAfee، المعروف بـ مؤسس الشركة المطورة لبرنامج مكافحة الفيروسات McAfee Antivirus، ميتا في في سجن بريانز 2 في شمال شرق إسبانيا، أمس الأربعاء، وفقا لصحيفة "ذا جارديان".



وأشارت السلطات الإسبانية، إلى أنه من الممكن أن يكون "مكافي"، قد انتحر بعد ساعات من صدورا حكما قضائيا من إحدى محاكم الدولة بالموافقة على تسليمه إلى جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتهرب الضريبي بين عامي 2014 و 2018.



وألقي القبض على مكافي، البالغ من العمر 75 عامًا، في إسبانيا في أكتوبر عام 2020، واتهم بعدم الالتزام بدفع العائدات الضريبية على مدى أربعة أعوام، رغم عائدات أعماله التي تقدر بملايين الدولارات.

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وكان جون مكافي، مبتكر برنامج يعد من بين أهم برامج مكافحة الفيروسات البرمجية، والأكثر استخداما على أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، شخصية مثيرة للجدل، ومروجًا للعملات المشفرة، ومعارضا لدفع الضرائب وهاربا من العدالة، قام مرتين بترشيح نفسه لفترة طويلة لرئاسة الولايات المتحدة.من هو جون مكافي؟ولد مكافي في المملكة المتحدة عام 1945، باسم "جون ديفيد مكافي" وانتقل مع والديه إلى ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، عندما كان صغيرا عذبه والده الذي كان مدمنًا على شرب الكحول وضربه بلا رحمة، وعندما بلغ سن الخامسة عشر انتحر والده، وأثناء حديثه عن سيرته الذاتية قال مكافي لمجلة “وايرد” في مقابلة عام 2012: "كل يوم أستيقظ معه".وفي عام 1967، حصل مكافي على درجة البكالوريوس في الرياضيات من كلية رونوك بولاية فيرجينيا، وبعد عقدين أسس شركته التي تحمل اسمه.وعندما ظهر أول فيروس كمبيوتر رئيسي، يسمى "الدماغ" ، في عام 1986، اتصل جون على الفور بمبرمج يعرفه، وقال له: "هناك فرصة كبيرة للعمل، نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما، كما تعلم نريد كتابة بعض التعليمات البرمجية لمكافحة هذا الفيروس"، وفي ذلك الوقت أطلق على هذا البرنامج VirusScan .وأسس المبرمج الأمريكي جون مكافي شركة McAfee Associates في عام 1987 وتولى إدارتها حتى عام 1994، وهي تعد أول مطورة لبرامج مكافحة الفيروسات وأنجحها في العالم، ليس فقط باعتبارها متخصصة في مجال الأمن، ولكن كواحدة من أوائل الشركات التي توزع البرامج عبر الإنترنت.وقد خسر جون مكافي ثروة في الانهيار المالي العالمي في عام 2008 وهاجر إلى بليز البريطانية، وانخرط في العديد من المشاريع الخاصة، من بينها تأسيس شركة PowWow، المطورة لأول برامج الرسائل الفورية والدردشة على الإنترنت لنظام التشغيل Windows.وبعد ذلك، استثمر في شركة ZoneAlarm، وهو برنامج جدار حماية يستعمل في الحواسيب الشخصية، وانضم إلى مجلس إدارة الشركة، وكانت الموارد المالية لشركة McAfee تستنفد بسرعة وبحلول عام 2009، لم يتبق له سوى 4 ملايين دولار بعد تضرر أعمالها بسبب الركود، واضطر إلى بيع ممتلكاته والتحف الباهظة الثمن والمقتنيات الفنية.واستحوذت شركة إنتل في عام 2011، على شركة مكافي مقابل 7.68 مليار دولار، وحتى الآن لا تزال تحمل اسم مؤسسها، والذي ارتبط اسمه بالعديد من المشاكل خلال العشر سنوات الماضية، من بينها تجارة المخدرات والأسلحة علانية، وكان له تاريخ من المشاكل القانونية التي تمتد من ولاية تينيسي إلى أمريكا الوسطى إلى منطقة البحر الكاريبي.وبدأ مكافي بعد ذلك بشركة تسمى QuorumEx، ومقرها في بليز، والمصنعة للمضادات الحيوية من الأعشاب، ولكن تمت مداهمة منشأتها البحثية في عام 2012 من قبل الشرطة للاشتباه في أنه كان يصنع منشط الميثامفيتامين، وهو عقار غير قانوني يسبب الإدمان بدرجة كبيرة.وفي عام 2012، كان مكافي مطلوبًا للاستجواب في مقتل جاره جريجوري فول، وفر جون هربا من السلطات المحلية لجزيرة بليز، وتم إلقاء القبض في غواتيمالا بعد شهر تقريبا، عندما كان على وشك الترحيل إلى بليز، زيف مكافي وفاته أثر نوبة قلبية، ونجحت الحيلة وتم ترحيل مكافي بعد ذلك إلى ميامي.في عام 2015، احتل مكافي عناوين الصحف عندما أعلن عن ترشحه لمنصب الرئيس كمرشح من حزب سايبر تم الإعلان عنه حديثًا، كما ترشح مكافي مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات 2020.وأمرت محكمة في فلوريدا شركة McAfee في عام 2019، بدفع 25 مليون دولار لعقار Faull في دعوى وفاة غير مشروعة ورفض "مكافي" دفعها، مدعيا أنه أنه ليس لديه أصول.ثم تم اتهامه في ولاية تينيسي الأمريكية، بتجنب الضرائب لمدة أربع سنوات، وفشل في تقديم ما يثبت دخله من خلال العملات المشفرة، والعمل الاستشاري، وبيع حقوق سيرته الذاتية في شكل فيلم وثائقي، وكان McAfee هو أول المستثمرين في العملات المشفرة في وقت مبكر.وعلى الرغم من كونه مؤسسا لبرنامج مكافحة الفيروسات، صرح مكافي سابقا بأنه لم يستخدم برنامجه أو أي برنامج حماية آخر على أجهزته، موضحا في إحدى مقابلاته الصحفية أنه يحمى نفسه باستمرار من خلال تغيير عنوان بروتوكول الإنترنت، وعدم إدخال اسمه في أي جهاز يستخدمه.