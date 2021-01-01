

فيسبوك تضيف خاصية المتاجر إلى واتساب فيسبوك تضيف خاصية المتاجر إلى واتساب

تعمل شركة فيسبوك Facebook، على تزويد مستخدميها بأدوات تجارية جديدة من أجل تسهيل شراء الأشياء عبر منصاتها المختلفة وذلك أثناء التمرير في الصور، حيث ستقدم عملاقة التواصل الاجتماعي ميزات لدعم الأعمال ولتسهل عملية التسوق الإلكترونية على المستخدمين.



وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، كشف الرئيس التنفيذي لشركة فسيبوك، مارك زوكربيرج، عن ثلاثة تحديثات جديدة تعزز تجربة التجارة الإلكترونية عبر منتجات الشركة، والتي تتكون من :



1. ميزة المتاجر على واتساب: تساهم هذه الميزة على إضافة طريقة تمكن الشركات من عرض متجرها في واتساب، وسيكون لدي المستخدمين فرصة للدردشة مع الشركة قبل شراء منتجا ما، وسيتمكن أصحاب الأعمال إنشاء متجرهم لمرة واحدة وسيظهر على منصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب في نفس الوقت.

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2. ميزة المتاجر على Marketplace: حيث تجعل هذه الخاصية من السهل على الشركات إدخال متاجرها إلى سوق موقع فيسبوك المعروف بماركت بليس لوصول منتجاتها للمزيد من الأشخاص.3. البحث المرئي في إنستجرام: تساعد هذه الميزة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي AI، مستخدمي موقع مشاركة الصور على اكتشاف المنتجات بناءً على الصور التي تلهمهم، والتي سيتم طرحها للاختبار في الأشهر المقبلة.التسوق عبر منتجات فيسبوك أكثر تطوراوتعتزم شركة فيسبوك طرح ميزات المتاجر قريبا على واتساب، وسيكون مستودع المتاجر في Marketplace متاح في الوقت الحالي لمستخدمي المنصة للمحلات التجارية في الولايات المتحدة .وتهدف الميزة التالية، إعلانات المتاجر، إلى توفير تجربة تسوق أكثر تخصيصًا استنادًا إلى عادات التسوق الفردية للأفراد، وأوضح زوكربيرج قائلا:"نحن بصدد إطلاق قدرة شركة ما على إرسال المتسوقين إلى حيث من المرجح أن تجري عملية شراء بناءً على سلوك التسوق الخاص بالمستخدم".وبدءا من اليوم، تتوفر ميزة الإعلانات AR Dynamic Ads في الولايات المتحدة، حيث تستخدم العلامات التجارية مثل Huda Beauty و Laura Mercier هذه الإعلانات للسماح للعملاء باختبار ظلال أحمر الشفاه باستخدام تقنية الواقع المعزز AR قبل إجراء عملية شراء.وباستخدام ميزة البحث المرئي عبر موقع إنستجرام، والمستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي AI، سيتمكن الأشخاص من تحميل صورهم الخاصة، للعثور على منتج مماثل لشئ ما يرتدونه أو يرغبون في معرفة كيفية الحصول على هذا المنتج.