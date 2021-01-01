

تطبيق لايكي سبب سجن حنين حسام .. المُدانة أعلنت أن المقابل يصل لـ3000 دولار تطبيق لايكي سبب سجن حنين حسام .. المُدانة أعلنت أن المقابل يصل لـ3000 دولار

تصدر تطبيق Likee محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الإشارة له بأنه السبب وراء القبض على حنين حسام وحبسها 10 سنوات بتهمة الإتجار في البشر.



الفيديو الذي كان السبب في ذلك حين ظهرت حنين، وقالت: هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار، من خلال تطبيق لايكي.



ماهو تطبيق لايكي؟

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تُعتبر منصة Likee شبيهة بتطبيق الفيديوهات الشهيرة تيك توك، ووفقاً لموقع «رواد الأعمال»، فتطبيق لايكي تم تصميمه لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة حيث يُمكن للمستخدمين تحميل مقاطع الفيديو وإضافة بعض المؤثرات عليها وملصقات وموسيقى والمزيد من المقاطع الخاصة بهم.في تطبيق لايكي، يمكن للمستخدم اختيار المقاطع الموسيقية من بين الملايين من الأغاني التي يستطيع أن يقوم باستخدامها كخلفية للفيديو، حيث يُتيح إمكانية إنشاء حساب خاص مجاني على التطبيق باستخدام رقم الهاتف لتصوير ونشر الفيديوهات، وهو يتوفر على أنظمة الهواتف المحمولة المختلفة؛ إذ يُمكن تحميله من على iOS أو Android وغيرهما.Likee يضم ميزة تُسمى FaceMagic تُمكن جميع المستخدمين من تبديل الوجوه في الفيديوهات؛ حيث يستطيع المستخدم من خلال كل هذه المميزات والإضافات التحول وتقمص أي شخصية بكل سهولة واحترافية، وتمت إتاحته مجانًا لكل مستخدمي شبكة الإنترنت، ويُمكن الحصول عليه بكل سهولة ممكنة.تستطيع من خلال هذا التطبيق إنشاء أقل فيديو يُمكنك من خلاله توصيل فكرة محددة مفهومة لأكثر من شخص، من خلال لايكي تستطيع أن تقوم بقص جزء معين من الفيديو أو تغيير مقطع الصوت الخاص بالفيديو.يُمكنك إجراء عدد غير محدود من مكالمات الفيديو؛ للتواصل مع أقاربك وأصدقائك، ويُساعدك التطبيق أيضًا في إنشاء وتكوين الصداقات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم والتواصل معهم بكل سهولة، ليس هذا كل شيء عند إجراء مكالمات فيديو بواسطة التطبيق تستطيع إضافة عدد من الفلاتر التي تجعل المكالمة مُسلية.