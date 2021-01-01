

كيف تتبع الإعلانات أنشطتك على السوشيال ميديا؟ كيف تتبع الإعلانات أنشطتك على السوشيال ميديا؟

هل سبق لك أن تحدثت مع صديق حول شراء عنصر معين، وشاهدت إعلانا للعنصر نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم التالي؟



إذا كان الأمر كذلك، فربما تساءلت عما إذا كان هاتفك الذكي "يستمع" لمحادثاتك الخاصة.



ووفقا لما نقلته RT يمكن القول إن هذا لا يعني أن جهازك يستمع بالفعل إلى محادثاتك - لا داعي لذلك. هناك فرصة جيدة لأنك تقدم له بالفعل كل المعلومات التي يحتاجها.



ويفصح معظمنا بانتظام عن معلوماتنا لمجموعة واسعة من مواقع الويب والتطبيقات، ونقوم بذلك عندما نمنحها أذونات معينة، أو نسمح "لملفات تعريف الارتباط" بتتبع أنشطتنا عبر الإنترنت.



وتسمح "ملفات تعريف ارتباط الطرف الأول" المزعومة لمواقع الويب، بـ "تذكر" تفاصيل معينة حول تفاعلنا مع الموقع. على سبيل المثال، تتيح ملفات تعريف الارتباط لتسجيل الدخول حفظ تفاصيل العملية حتى لا تضطر إلى إعادة إدخالها في كل مرة.



ومع ذلك، يتم إنشاء ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية بواسطة مجالات خارجية للموقع الذي تزوره، وغالبا ما تكون الجهة الخارجية شركة تسويق في شراكة مع موقع ويب أو تطبيق الطرف الأول.



وسيستضيف الأخير إعلانات المسوّق ويمنحه حق الوصول إلى البيانات التي يجمعها منك (والتي ستمنحه الإذن للقيام بذلك - ربما عن طريق النقر فوق بعض النوافذ المنبثقة غير الضارة).



وعلى هذا النحو، يمكن للمعلن بناء صورة لحياتك: روتينك ورغباتك واحتياجاتك. وتسعى هذه الشركات باستمرار إلى قياس شعبية منتجاتها وكيف يختلف ذلك بناء على عوامل مثل عمر العميل والجنس والطول والوزن والوظيفة والهوايات.



ومن خلال تصنيف هذه المعلومات وتجميعها، يقوم المعلنون بتحسين خوارزميات التوصيات الخاصة بهم، باستخدام ما يسمى أنظمة التوصية لاستهداف العملاء المناسبين بالإعلانات المناسبة.



وهناك العديد من تقنيات التعلم الآلي في الذكاء الاصطناعي (AI) التي تساعد الأنظمة على تصفية بياناتك وتحليلها، مثل تجميع البيانات والتصنيف والربط والتعلم المعزز (RL).



ويمكن لوكيل RL تدريب نفسه بناء على التعليقات المكتسبة من تفاعلات المستخدم، على غرار الطريقة التي يتعلم بها الطفل الصغير تكرار إجراء ما، إذا كان يؤدي إلى مكافأة.



ومن خلال عرض أو الضغط على "أعجبني" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنك ترسل إشارة مكافأة إلى وكيل RL تؤكد أنك منجذب إلى المنشور - أو ربما مهتما بالشخص الذي نشره، وفي كلتا الحالتين، يتم إرسال رسالة إلى وكيل RL حول اهتماماتك وتفضيلاتك الشخصية.



وتستند مقترحات الإعلانات إلى بيانات أخرى أيضا، بما في ذلك على سبيل المثال إعلانات أخرى قمت بالنقر فوقها من خلال المنصة.