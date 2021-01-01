

يعنى إيه وظيفة Jump من تيك توك؟ يعنى إيه وظيفة Jump من تيك توك؟

عندما تشاهد TikTok للطهي، قد يكون من المزعج تدوين المكونات يدويًا، أو اتباع الرابط في السيرة الذاتية لمنشئ المحتوى للاطلاع على الوصفة، ومع ذلك يحتوي التطبيق على ميزة جديدة تحل هذه المشكلة.



أصدرت TikTok وظيفة تسمى Jump تتيح للمبدعين استخدام التطبيقات المصغرة مع مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وإليك كيفية عملها: إذا تم تمكين الميزة، فيمكنك تضمين رابط لعرض الإحصائيات أو المكونات أو مقالة Wikipedia أو اختبار وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.



وبالنسبة للمبتدئين عقدت TikTok شراكة مع Whisk و Breathwrk و Wikipedia و Quizlet و StatMuse و Tabelog لعمليات تكامل التطبيقات هذه. يمكنك مشاهدة الميزة أثناء العمل هنا.



وقريبًا سيكون لدى BuzzFeed وJumprope وIRL و WATCHA أيضًا قفزات خاصة بهم للأحداث والأفلام والمقالات. هذا يجعل من السهل على منشئي المحتوى الربط بالموارد التي تدعم ما يقولونه.



كان تكامل التطبيق أو الرابط عائقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالصور أو مقاطع الفيديو، على Instagram يمكنك فقط تحميل رابط إلى قصتك إذا كان لديك أكثر من 10000 متابع. وبالنسبة لمقاطع الفيديو، يجب عليك الانتقال إلى مسار "الرابط في السيرة الذاتية".



لكن هذا لا يقتصر فقط على Instagram ، سيكون من المثالي أن يكون لديك هذه الميزة لمقاطع الفيديو على منصات مثل يوتيوب وتويتر، تخيل ظهور روابط الروابط هذه عندما تقوم شركة بإعلان مباشر يوفر مزيدًا من التفاصيل، يمكن أن تكون حالة الاستخدام الأخرى مشاهدة مقطع فيديو عن السفر وفتح روابط لجميع الأماكن المذكورة فيه لإنشاء مسار رحلتك.

