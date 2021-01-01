جوجل تطلق الصفحة الرئيسية الموحدة للإعلانات الإبداعية

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جوجل تطلق الصفحة الرئيسية الموحدة للإعلانات الإبداعية

أطلقت شركة جوجل عملاق محركات البحث في العالم، خدمة الصفحة الرئيسية الموحدة لأدوات جوجل الإعلانية الإبداعية.

وذكرت جوجل - في منشور على المدونة الخاصة بها، اليوم الثلاثاء - أن Ads Creative Studio الصفحة الرئيسية الموحدة لأدوات Google الإعلانية الإبداعية تسهم في بناء تجارب مقنعة لإعلانات الفيديو والصورة والصوت.

وأوضحت أن البرنامج الخاصة بالإعلانات يسمح للفرق الإبداعية بالبناء والابتكار معًا مع زيادة الإنتاجية وتبسيط العملية الشاملة لإضفاء الحيوية على إعلان رائع.

وأكدت جوجل أن المبدعين يذكرونا دائمًا بأن الإعلانات الرائعة هي شكل من أشكال الفن وميزة تنافسية للعلامات التجارية.. وتعد التكنولوجيا أساسية للعملية الإبداعية، لكن المصممين والوكالات والعلامات التجارية ومخططي الوسائط يبحثون عن طرق أفضل للعمل معًا لإنشا

المصدر: اليوم السابع

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