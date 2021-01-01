

للتصفح السري.. ميزة جديدة من جوجل كروم لهواتف آيفون وأجهزة آيباد للتصفح السري.. ميزة جديدة من جوجل كروم لهواتف آيفون وأجهزة آيباد

أعلنت شركة جوجل عن وصول إصدار تجريبي لمتصفح جوجل كروم Google Chrome يسمح بالتصفح السرى من خلال قفل علامات التبويب بمعرف مستشعرالوجه Face ID ومستشعر بصمات الأصابع Touch ID في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.



وكشفت التسريبات أن الإعلان السابق لميزة التصفح السري التي ظهرت في شهر فبراير حول إطلاق إصدار تجريبي لمتصفح جوجل كروم Google Chrome للأجهزة التي تعمل بنظام iOS والتى تسمح بقفل علامات التبويب من أجل التصفح السري با ستخدام ميزة معرف الوجه Face ID، وكذلك ميزة القفل بمستشعر بصمات الأصابع Touch ID، قد وصلت هواتف آيفون وأجهزة آيباد حول العالم.



وتعمل جوجل حالياً على جعل خاصية المتصفح السري رسمياً، لكي يستطيع جميع المستخدمين من أصحاب الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد الآن من تجربة تلك الميزة على أجهزتهم، حيث أنها إحدى ميزات جوجل كروم، والتى تسمح لمستخدميها من تجربة الإصدارات التجريبية قبل أن تجعلها رسمية، وذلك بحسب ما ذكره موقع PhoneArena التقني.

قد يعجبك أيضا...

وقالت بعض الإشاعات أنه من خلال تلك الميزة ربما تتعرض بيانات المتصفح وخصوصيتك للإختراق، بينما تهدف الخاصية الجديدة من جوجل لتطوير والحفاظ على البينات وخصوصيتك فى أمان.وفقا للموقع فإنه قد تمت تجربة تلك الميزة الجديدة، حيث قامت تجربة قفل المتصفح بخاصية مستشعر الأصابع Touch ID على هاتف آيفون، فيما قام بتجربة معرف الوجه Face ID على جهاز آيباد، وقد أكد أن الميزة الجديدة من جوجل تعمل كما هو معلن عنها.وإليك بعض الخطوات البسيطة لتجربة الميزة الجديدة قبل أن تصبح رسميا :- تأكد من تثبت أحدث إصدار من جوجل كروم على جهازك.- قم بفتح متصفح جوجل كروم وأكتب فى شريط العناوين chrome: // flags.- سترى على الفور صفحة التجربة، ثقم بكتاية مصادقة الجهاز للتصفح السري "Device Authentication for Incognito" فى خانة البحث.