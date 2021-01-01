أعلنت شركة جوجل عن وصول إصدار تجريبي لمتصفح جوجل كروم Google Chrome يسمح بالتصفح السرى من خلال قفل علامات التبويب بمعرف مستشعرالوجه Face ID ومستشعر بصمات الأصابع Touch ID في هواتف آيفون وأجهزة آيباد.
وكشفت التسريبات أن الإعلان السابق لميزة التصفح السري التي ظهرت في شهر فبراير حول إطلاق إصدار تجريبي لمتصفح جوجل كروم Google Chrome للأجهزة التي تعمل بنظام iOS والتى تسمح بقفل علامات التبويب من أجل التصفح السري با ستخدام ميزة معرف الوجه Face ID، وكذلك ميزة القفل بمستشعر بصمات الأصابع Touch ID، قد وصلت هواتف آيفون وأجهزة آيباد حول العالم.
وتعمل جوجل حالياً على جعل خاصية المتصفح السري رسمياً، لكي يستطيع جميع المستخدمين من أصحاب الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد الآن من تجربة تلك الميزة على أجهزتهم، حيث أنها إحدى ميزات جوجل كروم، والتى تسمح لمستخدميها من تجربة الإصدارات التجريبية قبل أن تجعلها رسمية، وذلك بحسب ما ذكره موقع PhoneArena التقني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على للتصفح السري.. ميزة جديدة من جوجل كروم لهواتف آيفون وأجهزة آيباد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق