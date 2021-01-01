تويتر: أكثر من ملياري تغريدة حول الألعاب خلال 2020

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تويتر: أكثر من ملياري تغريدة حول الألعاب خلال 2020

ذكرت منصة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، أن عام 2020 شهد أكثر من ملياري تغريدة حول الألعاب الإلكترونية.

وأشارت منصة تويتر في منشور على المدونة الخاصة بها، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك زيادة بنسبة 18٪ في التغريدات المتعلقة بالألعاب مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت المنصة أن المستخدمين من جميع أنحاء العالم يناقشون آخر الأحداث والاتجاهات بشأن إعلانات الألعاب الجديدة، بالإضافة إلى أبرز أحداث الرياضات الإلكترونية.

وحول أكثر البلدان التي شهدت تغريدات عن الألعاب في عام 2021 جاءت اليابان في المركز الأول وضمت القائمة (الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا، البرازيل، تايلاند، الفلبين، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا).

المصدر: صدى البلد

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