ذكرت منصة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، أن عام 2020 شهد أكثر من ملياري تغريدة حول الألعاب الإلكترونية.
وأشارت منصة تويتر في منشور على المدونة الخاصة بها، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك زيادة بنسبة 18٪ في التغريدات المتعلقة بالألعاب مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت المنصة أن المستخدمين من جميع أنحاء العالم يناقشون آخر الأحداث والاتجاهات بشأن إعلانات الألعاب الجديدة، بالإضافة إلى أبرز أحداث الرياضات الإلكترونية.
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التعليقات على تويتر: أكثر من ملياري تغريدة حول الألعاب خلال 2020
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