

تراجع عملة بيتكوين في أعقاب حملة الصين تراجع عملة بيتكوين في أعقاب حملة الصين

تراجعت عملة بيتكوين بما يصل إلى 9 في المئة اليوم الاثنين حيث لم تظهر التقلبات الأخيرة في سوق العملات المشفرة أي علامات على التراجع.



وأشار لاعبو السوق إلى ضعف السيولة وتوسع حملة الصين ضد تعدين بيتكوين.



وانخفضت بيتكوين إلى 32288 دولار، وهو أدنى مستوى في 12 يومًا، وكان آخر انخفاض بنسبة 7.5 في المئة. وفي حالة استمراره، سيكون الانخفاض هو الأكبر في نحو شهر.

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وأمرت السلطات في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية يوم الجمعة بإغلاق مشاريع تعدين العملات المشفرة.وتعهد مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، الشهر الماضي بتضييق الخناق على تعدين وتداول بيتكوين كجزء من سلسلة من الإجراءات للسيطرة على المخاطر المالية.اقرأ أيضًا: 4 أسباب تجعل عملة البيتكوين خيارك الأول عند التداولوقد تعني الحملة على المعدنين الصينيين أن الصين تريد بيع العملات في سوق ضعيف وتقليل السعر. ويمثل إنتاج بيتكوين في الصين أكثر من نصف إنتاج بيتكوين العالمي.وتعتبر سيتشوان ثاني أكبر مقاطعة لتعدين بيتكوين في الصين، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة كامبريدج.ويقوم بعض المعدنين بنقل الإنتاج هناك في الصيف الممطر للاستفادة من موارد الطاقة الكهرومائية الغنية.وأمرت السلطات في سيتشوان بإغلاق مشاريع تعدين العملات المشفرة في مركز التعدين الرئيسي.واستشهدت مناطق التعدين الشهيرة الأخرى، مثل منغوليا الداخلية، باستخدام تعدين العملات المشفرة للكهرباء المولدة من مصادر شديدة التلوث مثل الفحم في الطلبات التي تستهدف الصناعة.تعدين بيتكوين:أصدرت لجنة التنمية والإصلاح في مقاطعة سيتشوان ومكتب الطاقة في سيتشوان إشعارًا مشتركًا يطالبان بإغلاق 26 مشروعًا مشتبهًا لتعدين العملات المشفرة.ويأمر الإشعار شركات الكهرباء الحكومية في سيتشوان بإجراء عمليات تفتيش وإجراء تصحيحات والإبلاغ عن نتائجها. وعليهم أن يتوقفوا على الفور عن توفير الكهرباء لمشاريع التشفير التي اكتشفوها.وحثت السلطات الحكومات المحلية في سيتشوان على البدء في التمشيط بحثًا عن مشاريع التشفير وإغلاقها. وحظرت المشاريع الجديدة.وعادةً ما تحتفظ الشركات التي تعدن بيتكوين بمخزونات كبيرة من العملة المشفرة، ونتيجة لذلك فإن أي تحركات لبيع كميات كبيرة تؤدي إلى انخفاض الأسعار.وانخفضت عملة بيتكوين بأكثر من الخُمس في الأيام الستة الماضية. وانخفضت بمقدار النصف عن ذروتها في شهر أبريل عند 65000 دولار. ومع ذلك، فقد اكتسبت أكثر من 10 في المئة هذا العام.بالإضافة إلى ذلك انخفضت إيثيريوم، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية التي تميل إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع بيتكوين، بنسبة تصل إلى 12 في المئة.وتراجعت إيثيريوم إلى أقل من 2000 دولار لأول مرة منذ شهر تقريبًا. وكان آخر انخفاض بنسبة 10 في المئة عند 2025.31 دولار.