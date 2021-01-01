تعهدت منصة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، بالعمل مع المشرعين والحكومة الهندية لحماية حقوق المواطنين في حرية التعبير في الهند، وسط الجدل المستمر حول المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي.
وذكر موقع "لايف منت" التقني أن ذلك جاء خلال ظهور مسئولي "تويتر" أمام اللجنة البرلمانية الدائمة لتكنولوجيا المعلومات (IT)؛ لمواجهة أسئلة حول رد المنصة على قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة للحكومة.
وقالت المنصة - في بيان -:"نحن نقدر هذه الفرصة لتبادل وجهات نظرنا أمام اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات، وعلى استعداد للعمل مع اللجنة بشأن حماية حقوق المواطنين عبر الإنترنت بما يتماشى مع مبادئ الشفافية وحرية التعبير والخصوصية لدينا".
وكانت الحكومة الهندية حذرت منصة "تويتر"، من عواقب قانونية إذا لم تمتثل لقواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، وقانون أخلاقيات الوسائط الرقمية في الهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو.
وكان يتحضر القائمون على تطبيق "تويتر" لإدخال ميزة جديدة على التطبيق ستسمح لمستخدميه بجني بعض الأرباح من صفحاتهم.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تبعًا للباحثة والمختصة بشئون التطبيقات، جين وونج، فإن "تويتر على وشك إطلاق ميزة Super Follows الجديدة، والتي من خلالها سيتمكن بعض مستخدمي التطبيق من فرض رسوم على متابعي تغريداتهم مقابل تزويدهم بمحتوى إضافي".
وأشارت وونج إلى "أن الذين سيستفيدون من الميزة الجديدة يجب ألا تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما يجب أن تمتلك صفحاتهم 10 آلاف متابع على الأقل عبر تويتر، وأن يكونوا قد نشروا 25 تغريدة على الأقل في الـ 30 يومًا الأخيرة قبل تفعيل الخدمة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «تويتر» يتعهد بحماية حقوق المستخدمين بالهند فى حرية التعبير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق