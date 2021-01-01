

«تويتر» يتعهد بحماية حقوق المستخدمين بالهند فى حرية التعبير «تويتر» يتعهد بحماية حقوق المستخدمين بالهند فى حرية التعبير

تعهدت منصة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، بالعمل مع المشرعين والحكومة الهندية لحماية حقوق المواطنين في حرية التعبير في الهند، وسط الجدل المستمر حول المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع "لايف منت" التقني أن ذلك جاء خلال ظهور مسئولي "تويتر" أمام اللجنة البرلمانية الدائمة لتكنولوجيا المعلومات (IT)؛ لمواجهة أسئلة حول رد المنصة على قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة للحكومة.

وقالت المنصة - في بيان -:"نحن نقدر هذه الفرصة لتبادل وجهات نظرنا أمام اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات، وعلى استعداد للعمل مع اللجنة بشأن حماية حقوق المواطنين عبر الإنترنت بما يتماشى مع مبادئ الشفافية وحرية التعبير والخصوصية لدينا".

وكانت الحكومة الهندية حذرت منصة "تويتر"، من عواقب قانونية إذا لم تمتثل لقواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، وقانون أخلاقيات الوسائط الرقمية في الهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو.

وكان يتحضر القائمون على تطبيق "تويتر" لإدخال ميزة جديدة على التطبيق ستسمح لمستخدميه بجني بعض الأرباح من صفحاتهم.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تبعًا للباحثة والمختصة بشئون التطبيقات، جين وونج، فإن "تويتر على وشك إطلاق ميزة Super Follows الجديدة، والتي من خلالها سيتمكن بعض مستخدمي التطبيق من فرض رسوم على متابعي تغريداتهم مقابل تزويدهم بمحتوى إضافي".



وأشارت وونج إلى "أن الذين سيستفيدون من الميزة الجديدة يجب ألا تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما يجب أن تمتلك صفحاتهم 10 آلاف متابع على الأقل عبر تويتر، وأن يكونوا قد نشروا 25 تغريدة على الأقل في الـ 30 يومًا الأخيرة قبل تفعيل الخدمة".

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت الباحثة أن "مستخدمي ميزة Super Follows بإمكانهم تصنيف المحتوى الذي يرغبون في توفيره لمتابعيهم عبر عدة فئات مثل: "فئة الرياضة، أو فئة البث الصوتي".وكانت "تويتر" قد أعلنت في مايو الفائت أيضًا أن مستخدمي تطبيقها سيتمكنون من استحداث غرف اتصالات مدفوعة عبر خدمات Spaces في التطبيق، وسيكون بإمكانهم جدولة مواعيد هذه الغرف للتخطيط لأكثر من حدث أو فعالية.