

احذفها فورا.. فيروس الجوكر داخل هذه التطبيقات على هاتف الأندرويد احذفها فورا.. فيروس الجوكر داخل هذه التطبيقات على هاتف الأندرويد

كشف عدد من خبراء الأمن الإلكتروني عن تواجد العديد من التطبيقات التي تحتوي على برمجيات خبيثة "فيروس الجوكر" على متجر جوجل بلاي Google Play تصيب هواتف الأندرويد وتعمل على تدميرها كما تقوم بسرقة البيانات الشخصية.







ومنذ ثلاث سنوات وهناك العديد من التطبيقات والبرامج الخبيثة ما زالت متواجدة على متجر جوجل بلاي Google Play في هواتف الأندرويد دون علم الكثيرين، والتى كشف عنها تقرير من شركة كويك هيل الهندية للبرمجيات والأمن الإلكتروني ، وذلك فقاً لموقع The indian express .

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وتستطيع تلك البرمجيات الخبيثة داخل التطبيقات والبرامج الضارة من اختراق أجهزة المستخدمين وجمع البيانات الخاصة بطريقة سهلة.كما أن تلك البرامج الخبيثة توافق تلقائيا دون العودة للمستخدم فى الإشتراك فى تطبيقات أخرى، مما جعل شركة جوجل تقوم بإزالة تلك التطبيقات من متجر جوجل بلاي Google Play في هواتف الأندرويد بعد الكشف عنها، وبالرغم من ذلك عليك بمسح تلك التطبيقات من هاتفك إذا قد قمت بتثبيتها، لأنها تعرض خصوصيتك وهاتفك للإختراق.وتطلب تلك التطبيقات من مستخدميها الوصول إلى الرسائل، ومن ثم الإذن بالوصول إلى جهات الإتصال، وكذلك السماح لها بإدارة المكالمات الهاتفية، مما يتيح لها اختراق ومراقبة بياناتك الشخصية دون أن تشعر.وقد كشف التقرير أن مطوري تلك البرامج الخبيثة قاموا بعمل ذلك داخل تطبيقات مهمة يحتاجها الكثير من المستخدمين على هواتفهم مثل تطبيقات المسح الضوئي وتطبيقات الرسائل وتغيير الخلفية، لذلك كان من السهل انتشارها.وعليك حذف التطبيقات الثمانية فورا والتى تقوم باختراق هاتفك الأندرويد وتعمل على سرقة بياناتك الشخصية وتدمير هاتفك :التطبيقات المدمرة لهاتفك الأندرويد والموجودة على متجر جوجل بلاي Google Play- تطبيقات الرسائل والمحادثات:- تطبيق Auxiliary Message- تطبيق Fast Magic SMS- تطبيق Super Message- تطبيق Go Messages- تطبيق and Super SMS- تطبيقات المسح الضوئي:- تطبيق Free CamScanner- تطبيق Element Scanner- تطبيق الخلفية: Travel Wallpapersفإذا قد قمت بتثبيت أحد هذه التطبيقات الثمانية على هاتفك، عليك القيام بإلغاء تثبيتها على الفور لإبقاء خصوصيتك وهاتفك في أمان.