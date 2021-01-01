

لحل مشكلات جميع المستخدمين.. تسريبات تكشف ملامح ويندوز 11 القادم لحل مشكلات جميع المستخدمين.. تسريبات تكشف ملامح ويندوز 11 القادم

تستعد شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات لإطلاق نظام تشغيل جديد لمستخدمي نظام الويندوز لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وهو نظام Windows 11 ويندوز11 الذي سيكون نسخة جديدة ومحسنة من ويندوز 10 .



وبحسب موقع Tech Radar فإن نظام ويندوز 11 الجديد والذي يعتبر أكبر تغيير من نوعه قامت به شركة مايكروسوفت منذ سنوات حيث سيتضمن الويندوز عدد كبير من الميزات الجديدة والتصميم وسيحل جميع مشكلات مستخدمي ويندوز .



وستغير مايكروسوفت لوحة التحكم ذات النمط القديم، والتي لا تزال موجودة في ويندوز 10، كما أنه قد تم تجديد بعض الرموز الموجودة في لوحة التحكم، بتصميم وألوان جديدة بالإضافة إلى تسهيل الوظائف الخاصة بها.

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ومع وجود لوحة التحكم وتطبيق الإعدادات القديمة التي تقوم بتكرار الكثير من الوظائف التي تقوم بإرباك المستخدمين خاصة المستخدمين الجدد، كما أن خطط مايكروسوفت القادمة سواء في نظام ويندوز 11 أو التحديثات القادمة هي التخلص من الصعوبة الخاصة باستخدام أيقونات الويندوز.وتسعي شركة مايكروسوفت لتحويل ويندوز 11 لجعله أكثر انفتاحاً للمطورين من أجل تطوير وتسويق تطبيقاتهم بشكل أفضل، ليتم من ناحية أخري تحديث متجر مايكروسوفت لمساعدة المطورين على نشر تطبيقاتهم بشكل أكبر.وتستهدف معظم تعديلات ويندوز 11 مستخدمى الكمبيوتر واللاب توب والذين زادت أعدادهم بشكل كبير مع العمل من المنزل وكذلك الدراسة الـ"أونلاين" والتي زادت بشكل ملحوظ للغاية منذ تفشي فيروس كورونا، العام الماضي.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ويندوز 11 الجديد في 24 يونيو القادم تحت اسم Sun Valley ، حيث سيكون التغيير الأكبر والأهم منذ فترة طويلة.