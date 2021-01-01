

بعد إزالته.. ماهو فلتر السرعة في سناب شات وكيف تسبب في حوادث مميتة؟ بعد إزالته.. ماهو فلتر السرعة في سناب شات وكيف تسبب في حوادث مميتة؟

في الفترة الماضية، كانت عدسة الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد من تطبيق سناب شات Snapchat موضع اهتمام كبير ، حيث كانت الميزة الأبرز في سناب شات "فلتر السرعة" أو speed filter والتي توضح مدى سرعة تحرك الهاتف عند التقاط صورة أو مقطع فيديو، سببا في حوادث السيارات والإصابات والوفيات التي كانت مرتبطة باستخدام الفلتر.



وبحسب شبكة NPR الأمريكية فإن تطبيق سناب شات قرر أخيرا سحب الفلتر نهائيا حيث استطاع فلتر السرعة أن يكون سببا في اصطدام شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بسيارة أخرى أثناء التقاط صورة سيلفي على سناب شات أثناء القيادة.



وعانى السائق الذي اصطدم به الشاب الذي كان يستخدم فلتر السرعة من سناب شات، من إصابات خطيرة منها إصابات في الدماغ مما جعله يرفع دعوى ضد التطبيق ليجبر سناب شات على إزالة فلتر السرعة من التطبيق نهائيا.

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وحاول الشاب الذي تسبب في إصابة السائق تحويل سرعة السيارة 100 ميل في الساعة فقط لنشرها على تطبيق سناب شات باستخدام فلتر السرعة، مما جعل سناب شات يوقف الفلتر نهائيا بعدما استمر في العمل على التطبيق منذ عام 2013 .وقال متحدث باسم سناب شات " في الوقت الحالي بالكاد يقوم مستخدمو سناب شات بتشغيل فلتر السرعة ، وفي ضوء ذلك ، سنقوم بإزالته تمامًا ، مضيفًا أن الميزة قد تم تعطيلها سابقًا عند سرعات القيادة"، حيث بدأت الشركة في إزالة الفلتر، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يصبح ساريًا بشكل كامل.ويأتي هذا الموقف من سناب شات بعد أن وجدت محكمة استئناف أمريكية في شهر مايو أنه يمكن مقاضاة الشركة لدورها في حادث سيارة مميت.وفي عام 2019 ، رفع والدا طفلين قُتلا في حوادث سيارات دعوى قضائية أخرى، وجادلوا بأن "التصميم المهمل" لتطبيق سناب شات بما في ذلك فلتر السرعة ساهم في مقتل الطفلين.وقبل إزالة الفلتر دافع سناب شات عن فلتر السرعة في مواجهة تحذيرات من دعاة السلامة الذين جادلوا بأنها تشجع القيادة المتهورة، كما واجهت الشركة أيضًا دعاوى قضائية من عائلات أولئك الذين أصيبوا أو قُتلوا في حوادث السيارات حيث كان السائقون يتحركون بسرعات زائدة ، بزعم تسجيل لقطات يفتخرون بها على التطبيق.