

سبوتيفاي تطلق تطبيق الغرف الصوتية Greenroom وتستحوذ على تطبيق البودكاست Podz سبوتيفاي تطلق تطبيق الغرف الصوتية Greenroom وتستحوذ على تطبيق البودكاست Podz

أعلنت شركة سبوتيفاي عن خطوتين مهمتين في قطاع المحتوى المسموع من خلال إطلاق تطبيق الغرف الصوتية Greenroom على غرار كلوب هاوس، والاستحواذ على تطبيق Podz المتخصص في البودكاست.



تطبيق سبوتيفاي Greenroom



يعتبر تطبيق Greenroom شبكة اجتماعية صوتية مثلما الحال مع كلوب هاوس، حيث يوفر للمستخدمين بيئة للنقاش ومساحات لاستضافة الجمهور وطرح الآراء، وهي أول محاولة من الشركة لدخول عالم الشبكات الاجتماعية فعليًا.

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ويهدف التطبيق للتركيز حول الثقافة، الموسيقى، والرياضة – وهذا الأمر ليس غريبًا عند الحديث عن الشركة كونها واحدة من أهم مقدمي خدمات الموسيقى حول العالم، وكون مؤسسها دانيل أيك مولع بالرياضة وخاصة كرة القدم، وسبق وحاول الاستحواذ على نادي أرسنال الإنجليزي الفترة الماضية.ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق Greenroom على أندرويد و iOS في نحو 135 دولة حول العالم، ومن ثم التسجيل بطريقة تقليدية أو عبر تسجيل سبوتيفاي الموحد، ومن ثم تحديد الاهتمامات الخاصة، وبعدها ستظهر الغرف والمساحات الملائمة للاهتمامات.وبالتزامن مع إطلاق التطبيق، كشفت الشركة عن تدشين صندوق دعم لأصحاب الغرف الشائعة وصانعي محتواها لمنحهم “مقابل مادي” على حسب شهرة غرفهم، ما يمثل خطوة قوية لاستقطاب المهتمين لمنافسة منصات مثل تويتر مع خاصية المساحات أو كلوب هاوس.الاستحواذ على تطبيق Podzلا تكتفي سبوتيفاي من توسعها في مجال المحتوى الصوتي وبكافة الطرق التي تستقطب المستخدمين، فحتى بكونها الخدمة الموسيقية الأكثر انتشارًا بين المستخدمين على الأجهزة الذكية، وكونها واحدة من أكبر مقدمي البودكاست كذلك، لاتزال ترغب بدعم تواجدها في المجال.فقد أعلنت الشركة عن الاستحواذ على تطبيق Podz الذي يساعد المستخدمين على البحث وإيجاد البودكاست المناسب لهم، حيث يستخدم هذا التطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لفهم كل مستخدم على حدة، ومن ثم تقديم اقتراحات وتوفير نتائج بحث تتلاءم مع اهتماماته.ويقوم التطبيق على اقتصاص مقاطع صوتية من حلقات البودكاست وتقديمها للمستخدمين، بمعنى أنه لن يكون بحاجة للاستماع لكامل الحلقات للحصول على ما يهمه، بل سيحصل على الجزئيات التي تلائمه للاستماع لها، وبطبيعة الحال يمكن بعدها الاستماع لكامل حلقات البودكاست عن الرغبة بذلك.هذا التطبيق لن يعمل بشكل منفصل، بل ستقوم سبوتيفاي بدمج تقنياته مع تطبيقها ليتمكن المستخدمين من الحصول على كافة مزاياه رفقة المزايا الأخرى لتطبيق الشركة.كانت سبوتيفاي قد أعلنت عن خدمة تُمكن صانعي المحتوى من تحقيق الدخل عبر محتواهم من خلال خاصية الاشتراك المدفوع مثلما فعلت آبل عبر خدمتها الخاصة.