أعلنت انستجرام عن طرح الإعلانات بين مقاطع الفيديو القصيرة Reels للجميع، بعد أن بدأت اختبارها في شهر أبريل الماضي في بعض الأسواق.
وتتميز إعلانات Reels بنفس الآلية التي تعمل بها إعلانات القصص – أي أن الإعلان يظهر بين كل مقطع وآخر أثناء التصفح مثلما الحال عند التنقل بين قصص المستخدمين.
وستكون الإعلانات عمودية على غرار طريقة ظهور مقاطع Reels، وستصل مدتها إلى 30 ثانية بحسب الإعلان، كما سيتمكن المستخدم من تخطيها أو متابعتا أو النقر عليها للوصول للمنتج أو الخدمة المعلن عنها، حيث سيكون هناك أيقونة الشراء للمنتجات المعلن عنها خاصة تلك المتوفرة عبر متاجر المنصة.
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التعليقات على انستجرام تتيح الإعلان على Reels لمدة تصل إلى 30 ثانية
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