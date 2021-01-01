انستجرام تتيح الإعلان على Reels لمدة تصل إلى 30 ثانية

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › انستجرام تتيح الإعلان على Reels لمدة تصل إلى 30 ثانية

صورة الخبر: انستجرام تتيح الإعلان على Reels لمدة تصل إلى 30 ثانية
انستجرام تتيح الإعلان على Reels لمدة تصل إلى 30 ثانية

أعلنت انستجرام عن طرح الإعلانات بين مقاطع الفيديو القصيرة Reels للجميع، بعد أن بدأت اختبارها في شهر أبريل الماضي في بعض الأسواق.

وتتميز إعلانات Reels بنفس الآلية التي تعمل بها إعلانات القصص – أي أن الإعلان يظهر بين كل مقطع وآخر أثناء التصفح مثلما الحال عند التنقل بين قصص المستخدمين.

وستكون الإعلانات عمودية على غرار طريقة ظهور مقاطع Reels، وستصل مدتها إلى 30 ثانية بحسب الإعلان، كما سيتمكن المستخدم من تخطيها أو متابعتا أو النقر عليها للوصول للمنتج أو الخدمة المعلن عنها، حيث سيكون هناك أيقونة الشراء للمنتجات المعلن عنها خاصة تلك المتوفرة عبر متاجر المنصة.

ستوفر انستجرام الإعلانات كذلك في تبويب الاستكشاف، وستظهر بالكامل عند النقر عليها لمشاهدتها، حيث ستعمل بطريقة مشابهة لعمل مقاطع Reels القصيرة.

ترغب الشركة من خلال هذا الأمر بتوفير طرق جديدة للمعلنين لمساعدتهم على الوصول السريع للجمهور، وهذا بالطبع سيساعد بضخ المزيد من الأموال على إعلاناتها.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على انستجرام تتيح الإعلان على Reels لمدة تصل إلى 30 ثانية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8020

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager