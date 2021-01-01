أفضل 4 تطبيقات تسجيل المكالمات الهاتفية للأندرويد 2020

من الممكن أن يكون تسجيل المكالمات الهاتفية أمراً مفيداً لك إذا كنت ترغب في العودة لها فيما بعد، لاستذكار أمر ما أو لأي غرض كان، وعلى الرغم من امتلاك بعض الهواتف الذكية من برامج لتسجيل المكالمات إلا أنها محدودة، بل تفتقر إلى المميزات الرئيسة المطلوب توافرها والمفيدة، وخلال مقالنا سنعرض أفضل تطبيقات تسجيل المكالمات الهاتفية للأندرويد مجانية وبها الكثير من الإضافات.
تطبيق TRUECALLER
واحد من التطبيقات الأكثر استخدامًا وانتشارًا والموجودة على متجر جوجل بلاي، وعن خصائصه ومميزاته:
تطبيق مجاني، له القدرة على تسجيل المكالمات مع معرفة اسم المتصل حتى وإن لم يكن محفوظا لديك على الهاتف.
ولتفعيل خاصية التسجيل به من خلال الإعدادات ومنها اختيار «تبديل» من أجل اختيار خاصية الاتصال.
من حيث الأمان والسلامة، فهو آمن لأن الشركة لا تعمل على تخزين المكالمات على الخادم الخاص بها.
إلى جانب أن التسجيلات يتم حفظها على الهاتف الخاص بك فقط.
تطبيق CUBE CALL RECORDER ACR
من التطبيقات المميزة والسهلة في تسجيل المكالمات، فهو تطبيق مجاني حيث:
يدعم خاصية التسجيل الآلي وخاصية التسجيل اليدوي.
يدعم أكثر تقنيات الاتصال الحديثة، لكل من المكالمات الهاتفية وأيضًا VoIP.
أيضا يمكن تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتم إجراءها على » Skype Lite، WhatsApp، Facebook، Telegram» وغيرهم.
يحتوي على الكثير من المميزات ومن أبرزها جودة الصوت ونقاءه.
يحتوي على قائمة الاستبعاد، والتي تتيح لك إنشاء قائمة من الأصدقاء ممن يتمكنون من تسجيل المكالمات بشكل تلقائي.
تطبيق AUTOMATIC CALL RECORDER
من أفضل التطبيقات التي تستخدم لتسجيل المكالمات الهاتفية على أجهزة الأندرويد،
فيعمل على التسجيل التلقائي للمكالمات الهاتفية ومن ثم تخزينها بمكان ليسهل من عملية استرجاعها.
تتلخص خصائص التطبيق في التالي:
يحتوي على الإعدادات والتي تمكنك من اختيار المكالمات التي تم تسجيلها والتي تم حفظها وحذفها وتجاهلها.
من السهل الاستماع إلى تلك التسجيلات، ومن ثم تقديم الملاحظات عنها ومشاركتها.
تطبيق متكامل مع كل من «Google Drive» ،Dropbox» والكثير من وحدات التخزين الأخرى،
التي تتيح التخزين دون أخذ أي حيز من مساحة جهازك.
يأتي التطبيق من خلال ثلاث إعدادات، تسجيل كل شيء، أو تجاهل كل شيء، أو تجاهل جهات الاتصال.
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التعليقات على أفضل 4 تطبيقات تسجيل المكالمات الهاتفية للأندرويد 2020
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