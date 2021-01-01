

واتساب يستعد لإجراء تغيير مهم يتعلق بالنسخ الاحتياطي لأندرويد واتساب يستعد لإجراء تغيير مهم يتعلق بالنسخ الاحتياطي لأندرويد

يقوم واتساب WhatsApp، بتخزين النسخ الاحتياطية للمستخدمين على خدمة التخزين السحابية التابعة لجوجل Google Drive، بالإضافة إلى نسخة أخرى مخزنة على مساحة التخزين المحلية للجهاز، وحتى الآن، تحتفظ خدمة الدردشة الاجتماعية بنسخ احتياطية لتحديثات الحالة بنفس الطريقة، إلا أن تطبيق التراسل الفورى على وشك تغيير ذلك.



وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، طرح تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب، مؤخرًا تحديثًا تجريبيًا يضيف دعما افتراضيا للنظام من جانب الخادم، يقييد ميزة النسخ الاحتياطي من الاحتفاظ بنسخة من تحديثات الحالة سواء على الهاتف أو جوجل درايف.



ووفقًا لتقرير صادر عن موقع WABetaInfo، المتخصص في تتبع الميزات الجديدة في الإصدارات التجريبية لنظام الدردشة الأساسي، فإن أحدث إصدار تجريبي من واتساب على نظام التشغيل أندرويد، والذي يحمل الإصدار رقم 2.21.13.6 ، لا يقوم بتحميل نسخ احتياطية من تحديثات الحالة.

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وتأتي عملية التقييد الجديدة بتطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، كجزء من خطة واتساب لإدخال بعض التغييرات على خاصية النسخ الاحتياطي للرسائل، بسبب قيود التخزين الناتجة عن عملية النسخ الاحتياطية، والتي تنجم عنه عدة مشكلات خاصة بمساحة التخزين المحلية للهواتف المستخدمين.وكما توفر طريقة أفضل لتقليل كمية البيانات المخزنة احتياطيا من خدمة الدردشة، بعد أن أصبحت خدمة جوجل درايف توفر مساحة تخزين غير محدودة لعمليات واتساب الاحتياطية.ونظرًا لأن عددًا قليلاً من المستخدمين يميلون إلى نشر الكثير من مقاطع الفيديو كتحديثات لميزة الحالة على واتساب، فإن هذا يزيد من حجم النسخ الاحتياطية بشكل كبير، كما سيساعد خيار إيقاف تحديث النسخ الاحتياطية للمستخدمين على توفير قدر كبير من البيانات.تقييد النسخ الاحتياطي لحالات واتساب على آيفونوبدأت منصة المراسلة الفورية واتساب، في استبعاد تحديثات الحالة من النسخ الاحتياطية في الإصدار الخاص بها على أجهزة آبل، أجل توفير مساحة في خدمة التخزين الأفتراضية التابعة للشركة iCloud.الجدير بالذكر أن شركة واتساب كشفت الكثير من المعلومات حول ميزاتها القادمة، مثل دعم الأجهزة المتعددة ، حيث سيقدم واتساب دعمًا لاستخدام أربعة أجهزة منفصلة دون الحاجة إلى توصيل الجهاز الأساسي بالإنترنت أو حتى تشغيله.