

سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Honor Earbuds 2 SE سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Honor Earbuds 2 SE

خلال مؤتمر الإعلان عن سلسلة هواتف Honor 50 Series أعلنت شركة هونور عن سماعة الأذن اللاسلكية Honor Earbuds 2 SE لتكون بذلك أول سماعة تنطلق من الشركة منذ الانقسام عن Huawei، وتأتي هذه السماعة الجديدة مع مواصفات جيدة للغاية وسعر مناسب، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف سعر ومواصفات سماعة Earbuds 2 SE.



المواصفات الرئيسية للسماعة

سماعة الأذن اللاسلكية Honor Earbuds 2 SE التي تستخدم Bluetooth v5.2 للاتصال تتميز بتصميم داخل الأذن وتحتوي على اثنين من الميكروفونات المخصصة بالإضافة إلى أنها تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشط ANC وتدعم أيضا وضع شفاف يمكن تنشيطه باستخدام أدوات التحكم باللمس الموجودة في السماعة، مع العلم أن خاصية ANC تحجب الأصوات البيئية أما الوضع الشفاف فيجعل من السهل الاستماع إلى الأشخاص أو الأصوات الخارجية دون الحاجة إلى إزالة السماعات من أذنيك.

وعلاوة على ذلك فيتم تشغيل هذه السماعة اللاسلكية بمحركات ديناميكية مخصصة 10 مم مع غشاء بوليمر مركب وهيكل تجويف خلفي لضبط دقيق.

وبخصوص البطارية فتحتوي سماعة الأذن اللاسلكية Honor Earbuds 2 SE على بطارية بسعة 55 مللي أمبير بينما تحتوي العلبة على بطارية بسعة 410 مللي أمبير، وتؤكد الشركة أن هذه السماعة تعمل لمدة 10 ساعات بدون تفعيل خاصة إلغاء الضوضاء ANC في الشحن الواحدة أما عند تفعيل ANC ستعمل لمدة 7 ساعات ونصف وعلبة الشحن توفر 22 ساعة من الاستخدام، يمكن شحن السماعات بالكامل في أقل من 60 دقيقة بينما تستغرق علبة الشحن حوالي 1.5 ساعة وعلاوة على ذلك تم التأكيد على أن الشحن لمدة 10 دقائق يعطيك 4 ساعات من الاستخدام.



سعر سماعة الأذن اللاسلكية Honor Earbuds 2 SE

سماعة الأذن اللاسلكية Honor Earbuds 2 SE متوفرة حاليا للشراء في الصين بسعر يبلغ 71 دولارا أمريكيا وذلك باللونين الأبيض والأسود.