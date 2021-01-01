أعلنت شركة فيسبوك، عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تساعد مسئولي الصفحات أو ما يعرف بـ "الجروب أدمنز" حيث ستعمل القواعد الجديدة على إدارة صفحات أو مجموعات فيسبوك بطريقة أفضل حيث سيستطيع مدير أو مشرف الصفحة السيطرة على المحادثات التي تحمل نوعا غير صحيا من المحادثات مثل المحادثات التي تحرض على العنف أو الكراهية وغيرها.
وبحسب موقع TechCrunch، فإنه قد أصبح بإمكان أدمن الصفحةأن يقوم بتحديد من يمكنه النشر أو التعليق من أعضاء الصفحة أو المجموعة، حيث اتخذت فيسبوك هذه الإجراءات من أجل تحجيم خطاب الكراهية الذى استطاع أن يعصف بوسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة خاصة موقع فيسبوك.
وفى الفترة الأخيرة أصبح هناك أكثر من عشرات الملايين من الصفحات يديرها حوالي 70 مليون أدمن صفحة نشط، ومع تعدد الصفحات وتعدد أدمن الصفحات ومسئوليها، اضطرت شركة فيسبوك فى الفترة الأخيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، وقامت بتضعيفها من أجل السيطرة علي ما يحدث من تجاوزات في فيسبوك.
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التعليقات على فيسبوك تصدر قواعد جديدة لمواجهة التعليقات المسيئة
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