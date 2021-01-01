

فيسبوك تصدر قواعد جديدة لمواجهة التعليقات المسيئة فيسبوك تصدر قواعد جديدة لمواجهة التعليقات المسيئة

أعلنت شركة فيسبوك، عن مجموعة من القواعد الجديدة التي تساعد مسئولي الصفحات أو ما يعرف بـ "الجروب أدمنز" حيث ستعمل القواعد الجديدة على إدارة صفحات أو مجموعات فيسبوك بطريقة أفضل حيث سيستطيع مدير أو مشرف الصفحة السيطرة على المحادثات التي تحمل نوعا غير صحيا من المحادثات مثل المحادثات التي تحرض على العنف أو الكراهية وغيرها.



وبحسب موقع TechCrunch، فإنه قد أصبح بإمكان أدمن الصفحةأن يقوم بتحديد من يمكنه النشر أو التعليق من أعضاء الصفحة أو المجموعة، حيث اتخذت فيسبوك هذه الإجراءات من أجل تحجيم خطاب الكراهية الذى استطاع أن يعصف بوسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة خاصة موقع فيسبوك.



وفى الفترة الأخيرة أصبح هناك أكثر من عشرات الملايين من الصفحات يديرها حوالي 70 مليون أدمن صفحة نشط، ومع تعدد الصفحات وتعدد أدمن الصفحات ومسئوليها، اضطرت شركة فيسبوك فى الفترة الأخيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، وقامت بتضعيفها من أجل السيطرة علي ما يحدث من تجاوزات في فيسبوك.

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وتضم القواعد الجديد أدوات تمكن أدمن الصفحة من السيطرة على مجموعته مهما كان عددها، بطريقة تجعله يتحكم مركزيا، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح المساعدة لتجعل مسئولي الصفحات أكثر فهما لاحتاجات إداراة صفحاتهم.ومن ضمن العوامل الأخرى التي أتاحتها فيسبوك لأدمن الصفحة هى التحكم تلقائيا والسيطرة على النشر والتعليقات المسيئة والتي تحمل خطابات كراهية أو عنف، وذلك بدلا من حذف التعليقات أو حذف الأعضاء من المجموعة.وذكرت تقارير سابقة أن فيسبوك ستنهي المعاملة الخاصة للسياسيين والشخصيات العامة التي كانوا يتمتعون بها علي موقعها وأنها ستطبق جميع القواعد والسياسة الخاصة بها على الجميع دون تمييز، وقرر مجلس الإشراف على المحتوى في فيسبوك تطبيق نفس القواعد على جميع المستخدمين، حيث سيتم إعفاء السياسيين والشخصيات العامة من أي امتيازات أو معاملة خاصة كانت قد منحت لهم على صفحاتهم.