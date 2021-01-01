لأول مرة.. تطبيق إلكتروني لتتبع أداء الأغاني الموسيقية في مصر

تقدم منصة "ديزر"، واحدة من أهم خدمات بث الموسيقى في العالم، لأول مرة، خدمة جديدة في مصر والشرق الأوسط تتيح للفنانين وصانعي الموسيقى على النجاح، حسبما أفاد بيان صحفي، اليوم الخميس.
وقالت (ديزر)- في البيان، اليوم- إنها أطلقت تطبيقا إلكترونيا جديدا لتتبع محتوى الكلمات الموسيقية أو المنطوقة وعداد المشاهدات وكل ما يتعلق بنتائج الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.
ويساعد التطبيق الجديد في تزويد المبدعين بأرقام وتحليل النتائج والرؤى المخصصة والإحصائيات المفيدة لموسيقاهم على المنصة في أي وقت، كما سيتمكن الفنانون من المشاركة على الفور مع المعجبين، وكذلك النشر على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويستمر التطبيق في تقديم مميزات الفنانين بما في ذلك، تتبع أداء الأغنية، ومراقبة تدفق البيانات والأداء على أساس يومي وأسبوعي وشهري، ومخططات سهلة القراءة مقسمة حسب الفئات بما في ذلك النظام الأساسي والبلدان والجنس وقوائم التشغيل الأكثر استماعًا.
وتقدم المنصة، للاحتفال بالإطلاق الجديد، عرضا خاصا للفنانين يتيح خدمة "هاي فاي" لأي محتوى لديهم، ويسري العرض في وقت لاحق من هذا الشهر، كما أن التطبيق الجديد متاح للتنزيل في جميع أنحاء العالم الآن.
ديزر
هي منصة إلكترونية تقدم خدمة بث الموسيقى.
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