

لأول مرة.. تطبيق إلكتروني لتتبع أداء الأغاني الموسيقية في مصر لأول مرة.. تطبيق إلكتروني لتتبع أداء الأغاني الموسيقية في مصر

تقدم منصة "ديزر"، واحدة من أهم خدمات بث الموسيقى في العالم، لأول مرة، خدمة جديدة في مصر والشرق الأوسط تتيح للفنانين وصانعي الموسيقى على النجاح، حسبما أفاد بيان صحفي، اليوم الخميس.

وقالت (ديزر)- في البيان، اليوم- إنها أطلقت تطبيقا إلكترونيا جديدا لتتبع محتوى الكلمات الموسيقية أو المنطوقة وعداد المشاهدات وكل ما يتعلق بنتائج الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.

ويساعد التطبيق الجديد في تزويد المبدعين بأرقام وتحليل النتائج والرؤى المخصصة والإحصائيات المفيدة لموسيقاهم على المنصة في أي وقت، كما سيتمكن الفنانون من المشاركة على الفور مع المعجبين، وكذلك النشر على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستمر التطبيق في تقديم مميزات الفنانين بما في ذلك، تتبع أداء الأغنية، ومراقبة تدفق البيانات والأداء على أساس يومي وأسبوعي وشهري، ومخططات سهلة القراءة مقسمة حسب الفئات بما في ذلك النظام الأساسي والبلدان والجنس وقوائم التشغيل الأكثر استماعًا.

وتقدم المنصة، للاحتفال بالإطلاق الجديد، عرضا خاصا للفنانين يتيح خدمة "هاي فاي" لأي محتوى لديهم، ويسري العرض في وقت لاحق من هذا الشهر، كما أن التطبيق الجديد متاح للتنزيل في جميع أنحاء العالم الآن.



ديزر



هي منصة إلكترونية تقدم خدمة بث الموسيقى.

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وتتيح للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى من شركات إنتاج موسيقية، مثل: سوني للترفيه الموسيقي، ومجموعة يونيفرسال ميوزيك، ووارنر ميوزيك على مختلف الأجهزة سواء باستخدام الإنترنت أو من دون اتصال.تم إنشاء المنصّة في باريس، فرنسا، لدى دييزر حاليا 56 مليون ملف صوتي في المكتبة، مع أكثر من 60,000 قناة راديو، و18 مليون مستخدم نشط شهريا، منهم 7 ملايين مشترك اشتراك مدفوع منذ 3 أبريل 2020.الخدمة متاحة على شبكة الإنترنت، ونظام اندرويد، ونظام آي أو اس، وويندوز موبايل، ونظام التشغيل بلاك بيري، وويندوز، وماك.