كشفت شركة Razer الأمريكية عن حاسبها الأحدث Blade 14 الذي طورته ليكون أحد أفضل حواسب الألعاب المحمولة لهذا العام.
ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المهدن والبلاستيك المتين، أبعاده (16,8 × 220 × 319,7) ملم، ووزنه 1.78 كلغ.
وجهز الحاسب بشاشة بمقاس 14 بوصة بدقة QHD تعادل (2560/1440) بيكسل، ترددها يساوي 144 هيرتزا، ما يجعلها تتعامل مع الصور والفيديوهات بكفائة عالية جدا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Razer تعلن عن أحد أفضل الحواسب لمحبي الألعاب:فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق