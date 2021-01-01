

تسريب جديد يكشف عن تفاصيل نظام تشغيل Windows 11 تسريب جديد يكشف عن تفاصيل نظام تشغيل Windows 11

بعد أن أكدت شركة مايكروسوفت بأنها ستنهي دعم Windows 10 في عام 2025، ظهر تسريب جديد يكشف عن تصميم ومميزات نظام التشغيل القادم Windows 11 حيث سيأتي مع تغييرات في واجهة المستخدم وتصميم قائمة البداية وغيرها من المميزات التي سنتعرف عليها في هذا المقال الجديد.



ووفقا لهذا التسريب الجديد فإن رموز التطبيقات في نظام Windows 11 ستصبح في منتصف شريط المهام بالإضافة إلى أن قائمة ابدأ ستكون نسخة مبسطة لما هو موجود حاليا في نظام التشغيل Windows 10 وذلك بدون Live Tiles كما أن قائمة ابدأ ستتضمن التطبيقات المثبتة والملفات الحديثة ووصول أسرع إلى أزرار إعادة التشغيل وإيقاف التشغيل، تقترح لقطات الشاشة أيضا قوائم سياق مصممة حديثا بزوايا مستديرة حتى قائمة ابدأ تحصل على زوايا دائرية.



وبوصول هذا التسريب نتأكد أن شركة Microsoft ألغت نظام التشغيل Windows 10x الذي كان من المتوقع إطلاقه خلال العام الجاري وتستبدله بنظام ويندوز 11 وسيصل مع معظم المميزات التي تم التشويق إليها من قبل حيث سيتضمن العديد من الجوانب المحسنة والمبسطة التي ستجعله أفضل من النظام السابق، وبعضها موجود في لقطات الشاشة المسربة.

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وعلاوة على ذلك فإن شركة مايكروسوفت ألمحت إلى أنها جاهزة للإعلان عن Windows 11، ونتوقع أن يتم الإعلان عن نظام التشغيل الجديد خلال الحدث القادم المقرر عقده يوم 24 يونيو (حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص نظام التشغيل الجديد).