

عطل مفاجئ يضرب تطبيق سناب شات عطل مفاجئ يضرب تطبيق سناب شات

يعانى عددا كبيرا من مستخدمي تطبيق تسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة سناب شات Snapchat، في مواقع مختلفة من العالم من عطل فني مفاجئ في بعض خدمات التطبيق.



ويشير موقع "down detector" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن تطبيق "سناب شات" عانى بصورة كبيرة من عطل تقني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.



وتلقى موقع "down detector" ، أكثر من 25 ألف شكوى من مستخدمي سناب شات تفيد بوجود عطل مفاجئ في الخدمة، خلال اليوم الموافق 17 يونيو، بداية من الساعة الثانية بعد منتصف الليل حتى الآن، في الولايات المتحدة وبعض المناطق الأخرى من بين المتأثرة بالانقطاع.

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وكتب المستخدمون المتأثرون بالانقطاع، تغريدات على موقع تويتر، ومنشورات على منتدي Down Detector، حيث قال أحد المستخدمين:"إن غير قادر على تثبيت التطبيق مرة أخرى"، فيما أوضح مستخدم آخر أن خاصية الوضع الليلي لتطبيق سناب شات اختفت.وعانى نسبة 62% من مستخدمي سناب شات من مشكلة في استقبال أو التحديث اللقطات، فيما واجه 34% من المستخدمين مشكلة في ارسال اللقطات المصورة بالتطبيق، بينما فشل 2% من المستخدمين في التحقق من رقم الهاتف المحمول.