عطل مفاجئ يضرب تطبيق سناب شات

يعانى عددا كبيرا من مستخدمي تطبيق تسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة سناب شات Snapchat، في مواقع مختلفة من العالم من عطل فني مفاجئ في بعض خدمات التطبيق.
ويشير موقع "down detector" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن تطبيق "سناب شات" عانى بصورة كبيرة من عطل تقني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.
وتلقى موقع "down detector" ، أكثر من 25 ألف شكوى من مستخدمي سناب شات تفيد بوجود عطل مفاجئ في الخدمة، خلال اليوم الموافق 17 يونيو، بداية من الساعة الثانية بعد منتصف الليل حتى الآن، في الولايات المتحدة وبعض المناطق الأخرى من بين المتأثرة بالانقطاع.
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