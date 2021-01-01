

جهاز ألعاب أتاري Atari VCS يتوفر الآن للشراء بسعر يبدأ من 300 دولار جهاز ألعاب أتاري Atari VCS يتوفر الآن للشراء بسعر يبدأ من 300 دولار

بعد نحو ثلاث سنوات على إعلان أتاري عن إعادة تطوير جهاز الألعاب Atari VCS الشهير في القرن الماضي، ونحو سنتين على فتح الطلب المسبق لشراء الجهاز مقابل 250 دولارًا، أتاحت الشركة اليوم جهازها للبيع بنسختين مع مواصفات مختلفة.



وستتوفر نسخة Oynx مع الجهاز بسعر 300 دولار أمريكي أي أعلى من سعر الطلب المسبق، فيما ستتوفر نسخة Black Walnut التي تأتي مع حزمة كاملة بسعر 400 دولار أمريكي؛ تشمل وحدة تحمل جويستيك ووحدة شبيهة بوحدة تحكم إكس بوكس. فيما ستتيح الشركة وحدات التحكم للشراء بشكل منفصل مقابل 60 دولارًا أمريكيًا لكل منها – بمعنى أن المستخدم سيوفر 20 دولارًا في حال قام بشراء الحزمة الكاملة مقارنة مع شراء جميع القطع منفصلة.



ستوفر أتاري للمستخدمين حزمة ألعاب Atari Vault مع أكثر من 100 لعبة مجانية كلاسيكية من تلك التي اعتدنا على تجربتها قبل سنوات طويلة.

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أما الشيء المثير بالنسبة لأجهزة Atari VCS فيتمثل بإمكانية تحويلها إلى حواسيب خاصة، حيث يمكن تثبيت أي نظام تشغيل شائع عليها مثل ويندوز وكروم ولينيكس وتحويلها إلى جهاز لمهام أخرى، بجانب قدومها مع متصفح كروم مثبت مسبقًا لتصفح الإنترنت.ويستطيع الجمهور كذلك تجربة ألعاب جديدة من خلال خدمة Antstream Arcade التي تحوي عشرات الألعاب المتنوعة لكن من خلال الاشتراك المدفوع.ربما من الجميل عودة أجزاء من الماضي، لكن هل يدفع عشاق الألعاب هذا المبلغ لتجربة ألعاب قديمة جدًا مقارنة مع ما توفره منصات مثل بلايستيشن وإكس بوكس؟