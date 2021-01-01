

واتسآب لمالكي آيفون.. ميزة جديدة في انتظار الملايين واتسآب لمالكي آيفون.. ميزة جديدة في انتظار الملايين

يرغب مستخدمو تطبيق التراسل الشهير واتسآب، التابع لـ فيسبوك Facebook، في المزيد من الوظائف لمساعدتهم في البحث عن ملصق ما أثناء استخدام خاصية الملصقات في WhatsApp.



إذ تعد ميزة البحث عن الملصقات على واتسآب واحدة من أكثر الميزات شيوعًا في تطبيق المراسلة منذ إطلاقه، إذ تطور الشركة حزم الملصقات الخاصة بها، ولكن حسبما ذكر موقع "hindustantimes"، مع تحديث التطبيق الجديد سيتمكن المستخدمون من العثور على هذه الميزة بشكل أسهل.



ومع وجود العديد من تطبيقات الطرف الثالث لصنع الملصقات، والتي يمكن لمستخدمي "واتسآب" استخدامها لإنشاء ملصقاتهم الخاصة، إلا أنها لا تتسم بميزة البحث عند إضافتها لتطبيق التراسل، حيث تعمل الشركة حاليا على إضافة ميزة البحث لهذا النوع من الملصقات.

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وتبعا لمعلومات WABetaInfo الموثوقة، عند كتابة كلمة معينة أو رمز تعبيري يعكس إحدى الملصقات في مكتبة الملصقات الخاصة بمستخدمي نظام iOS، سيقوم واتسآب بتحريك زر الملصق لتنبيه المستخدم بأنه تم العثور على ملصق.وستتيح ميزة البحث الجديدة بمكتبة الملصقات لمستخدمي واتسآب على هواتف آيفون، الاختيار من بين الملصقات في نتائج البحث وإرسالها بسرعة وبسهولة في الدردشة، حيث سيتعين على المستخدم فقط كتابة الكلمة التي تشير للملصق، ثم النقر فوق أيقونة الملصقات وستعرض ميزة البحث في ملصقات WhatsApp العناصر ذات الصلة من الكلمة المكتوبة.ميزة البحث عن الملصقات وميزات أخرىيحصل مستخدمو النسخة التجريبية من واتساب على نظام التشغيل iOS، على ميزة البحث عن الملصقات ضمن الإصدار الذي يحمل الرقم 2.21.120.9، حيث سيتم طرح الميزة لمستخدمين محددين فقط، كما يعمل الفريق المطور للتطبيق أيضًا على بعض الميزات الأخرى، مثل دعم وضع الاختفاء Disappearing Mode.