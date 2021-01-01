كوالكوم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول معالج سنابدراجون 888

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كوالكوم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول معالج سنابدراجون 888

معظم الهواتف الرائدة التي ستطلقها الشركات في العام المقبل ستحمل معالج كوالكوم الجديد سنابدراجون 888 “Snapdragon 888” والذي يدعم اتصالات الجيل الخامس وقد تم الإعلان عنه بالأمس واليوم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل.

ما يميز هذه الشريحة أنه تم دمج تقنية الجيل الخامس مباشرة فيها بدلاً من استخدام شريحة منفصلة للاتصالات عبر تلك الشبكات، وهذا سيسمح بتخفيض استهلاك البطارية أثناء استخدام بيانات الجيل الخامس.

يتيح معالج كوالكوم الجديد سنابدراجون 888 إمكانيات قوية في التصوير، حيث أنه أسرع 35% من الجيل الماضي ويمكنه التقاط نحو 120 صورة بدقة 12 ميغابكسل خلال ثانية واحدة فقط.

وأصبح المعالج يدعم الجيل السادس من محرك الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التعامل مع 26 تيرا عملية في الثانية مع تحسينات خاصة بالألعاب حيث وصل عدد الإطارات إلى 144 إطار في الثانية.

من أولى الهواتف التي ستحمل هذا المعالج هو Mi11 من شاومي، وأكدت عدة شركات أخرى أنها ستطلق هواتف تعمل بقوته إضافة لشاومي مثل أسوس ولينوفو وموتورولا وريلمي وون بلس وفيفو وغيرها.

المصدر: عالم التقنيه

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