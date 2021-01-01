معظم الهواتف الرائدة التي ستطلقها الشركات في العام المقبل ستحمل معالج كوالكوم الجديد سنابدراجون 888 “Snapdragon 888” والذي يدعم اتصالات الجيل الخامس وقد تم الإعلان عنه بالأمس واليوم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل.
ما يميز هذه الشريحة أنه تم دمج تقنية الجيل الخامس مباشرة فيها بدلاً من استخدام شريحة منفصلة للاتصالات عبر تلك الشبكات، وهذا سيسمح بتخفيض استهلاك البطارية أثناء استخدام بيانات الجيل الخامس.
يتيح معالج كوالكوم الجديد سنابدراجون 888 إمكانيات قوية في التصوير، حيث أنه أسرع 35% من الجيل الماضي ويمكنه التقاط نحو 120 صورة بدقة 12 ميغابكسل خلال ثانية واحدة فقط.
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التعليقات على كوالكوم تكشف عن المزيد من التفاصيل حول معالج سنابدراجون 888
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