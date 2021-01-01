تويتر تضيف “التأنيث” ضمن خيارات اللغة العربية للمغردات

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تويتر تضيف “التأنيث” ضمن خيارات اللغة العربية للمغردات

صورة الخبر: تويتر تضيف “التأنيث” ضمن خيارات اللغة العربية للمغردات
تويتر تضيف “التأنيث” ضمن خيارات اللغة العربية للمغردات

بعد سنوات طويلة من وصول اللغة العربية إلى منصة تويتر لخدمة ملايين المستخدمين، قررت تويتر إضافة خيار “التأنيث” ضمن الكلمات والمصطلحات في الإعدادات وواجهة الاستخدام بعدما كانت في السابق تستخدم مصطلحات موحدة بلغة “التذكير”.

وسيكون بإمكان المغردات على منصة التدوين الصغير مشاهدة تغير في بعض الكلمات، فبدلًا من رؤية غرّد عند إضافة تغريدة ستظهر هناك كلمة “غرّدي”، وكذلك الحال مع خيار استكشفي بدلًا من استكشف ضمن خانة الاستكشاف والبحث.

ستتاح الإعدادات الجديدة على الويب الآن وتقول تويتر إنها ستوفرها على أندرويد و iOS في أقرب وقت ممكن، ويمكن تفعيلها من خلال التوجه إلى الإعدادات والخصوصية، ثم اختيار إمكانية الوصول والعرض واللغات، وبعدها اختيار اللغات، فاختيار لغة العرض، وتحديد العربية (مؤنث) من القائمة المنسدلة.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تويتر تضيف “التأنيث” ضمن خيارات اللغة العربية للمغردات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8183

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager