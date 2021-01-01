

تويتر تضيف “التأنيث” ضمن خيارات اللغة العربية للمغردات تويتر تضيف “التأنيث” ضمن خيارات اللغة العربية للمغردات

بعد سنوات طويلة من وصول اللغة العربية إلى منصة تويتر لخدمة ملايين المستخدمين، قررت تويتر إضافة خيار “التأنيث” ضمن الكلمات والمصطلحات في الإعدادات وواجهة الاستخدام بعدما كانت في السابق تستخدم مصطلحات موحدة بلغة “التذكير”.



وسيكون بإمكان المغردات على منصة التدوين الصغير مشاهدة تغير في بعض الكلمات، فبدلًا من رؤية غرّد عند إضافة تغريدة ستظهر هناك كلمة “غرّدي”، وكذلك الحال مع خيار استكشفي بدلًا من استكشف ضمن خانة الاستكشاف والبحث.



ستتاح الإعدادات الجديدة على الويب الآن وتقول تويتر إنها ستوفرها على أندرويد و iOS في أقرب وقت ممكن، ويمكن تفعيلها من خلال التوجه إلى الإعدادات والخصوصية، ثم اختيار إمكانية الوصول والعرض واللغات، وبعدها اختيار اللغات، فاختيار لغة العرض، وتحديد العربية (مؤنث) من القائمة المنسدلة.