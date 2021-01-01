رغم صعوبة تقليد محاكاة خط يد أي شخص في العالم بدقة، يمتلك بعض الناس القدرة على تقليد كتابة غيرهم من خلال تدريب ومهارة تحتاج لسنوات، إلا أن شركة فيس بوك ترغب بجعل الأمر ممكنًا للجميع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها.
وأعلنت فيس بوك على موقعها عن مشروع تحت اسم TextStyleBrush يعمل على محاكاة خط يد أي شخص من خلال التعرف على كلمة واحدة فقط ضمن صورة ملتقطة عبر الهاتف؛ بمعنى أن التقنية تعمل على استخلاص أي كلمة مكتوبة باليد من الصور ومن ثم تعمل على تطبيق طريقة كتابتها على جميع الأحرف والكلمات الأخرى للكتابة بطريقة مشابهة.
ربما يمكن الحديث عن هذه التقنية كأنها “تزييف عميق” لكن للنصوص وليس للصور ومقاطع الفيديو، حيث من خلال يمكن محاكاة خط أي شخص وتقمص حركة يده من خلال الذكاء الاصطناعي ودون الكثير من العناء.
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التعليقات على تقنيات فيس بوك ستتمكن من محاكاة خط يد أي شخص بالكامل من خلال كلمة واحدة
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