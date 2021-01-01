تحديثات الخصوصية من آبل وجوجل تجبر صناعة الإعلان على إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها

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تحديثات الخصوصية من آبل وجوجل تجبر صناعة الإعلان على إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها

قال موريس ليفي رئيس مجلس إدارة (ببليسيس) الإعلانية، إن تحديثات الخصوصية الرقمية من عملاقي التكنولوجيا آبل وجوجل تجبر صناعة الإعلان على إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ليفي أن التغييرات التي طرأت على نظام آي أو إس للهواتف الذكية ومتصفح الويب جوجل كروم تعني أن المعلنين مضطرون إلى إعادة النظر بالطريقة التي يعملون بها.

وبدأت آبل هذا العام بإجبار مطوري التطبيقات عبر منصاتها على طلب الإذن قبل أن يتمكنوا من جمع المعرفات الفريدة والتي يستخدمها المعلنون لاستهداف إعلانات الأجهزة المحمولة وقياس مدى فعاليتها.

وكانت الشركة قد حظرت استخدام ملفات تعريف ارتباط الطرف الخارجي غير المصرح بها – التي يعتمد عليها العديد من المعلنين لتتبع مستخدمي الإنترنت وخدمتهم بإعلانات مخصصة – عبر متصفحها للويب سفاري.

وتخطط جوجل الآن أيضًا للتخلي عن ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية عبر متصفحها للويب جوجل كروم وهي في طور البحث عن بديل.

المصدر: صدى البلد

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