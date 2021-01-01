

مايكروسوفت تكشف رسميا موعد إنهاء الدعم لويندوز 10 تمهيدا لإطلاق الإصدار 11 مايكروسوفت تكشف رسميا موعد إنهاء الدعم لويندوز 10 تمهيدا لإطلاق الإصدار 11

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن الموعد الرسمي لإنهاء الدعم لويندوز 10 تمهيدا لإطلاق نظام تشغيل جديد وهو ويندوز 11، حيث ستكتب مايكروسوفت نهاية لويندوز 10 في 14 أكتوبر 2025 .



وبحسب موقع PC Gamer التقني فإن شركة مايكروسوفت ستعقد الأسبوع القادم حدثا هو الأكبر منذ سنوات ستكشف فيه عن نظام التشغيل الجديد الخاص بها وهو ويندوز11 الذى يعتبر تجديد مرئي شامل لنظام ويندوز بأكمله.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ويندوز 11 الجديد في 24 يونيو القادم تحت اسم Sun Valley ، حيث سيكون التغيير الأكبر والأهم منذ فترة طويلة.

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وسيشهد ويندوز11 إعادة تصميم كبيرة تستند إلى لغة تصميم مايكروسوفت بطلاقة ، وكذلك التغييرات في لوحة التحكم وقائمة ابدأ، بالإضافة إلى إصلاح عدد كبير من المشكلات التقنية والأمنية.وتحدث ساتيا ناديلا المدير التنفيذي لمايكروسوفت عن سعي شركة مايكروسوفت لتحويل ويندوز11لجعله أكثر انفتاحاً للمطورين من أجل تطوير وتسويق تطبيقاتهم بشكل أفضل، ليتم من ناحية أخري تحديث متجر مايكروسوفت لمساعدة المطورين على نشر تطبيقاتهم بشكل أكبر.ومع إلغاء الدعم لويندوز 10 ستفقد الأجهزة التي تعمل به جميع التصحيحات والتحديثات الفنية التى كانت تعمل على مكافحة الفيروسات الجديدة كما لن تحصل أيضا على التحديثات التقنية التى كانت تعمل على إصلاح العديد من المشكلات الفنية.والتزمت مايكروسوفت بـ 10 سنوات من الدعم الأساسي لنظام التشغيل ويندوز10، مع تحديد تاريخ انتهاء الدعم الأساسي الأصلي في 13 أكتوبر 2020، ومن بعدها بدأت مرحلة الدعم الممتد والتي ستنتهي في عام 2025 .