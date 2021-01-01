

جوجل تتيح حزمة الأعمال Workplace للجميع دون مقابل جوجل تتيح حزمة الأعمال Workplace للجميع دون مقابل

كشفت شركة جوجل عن إتاحة حزمة الأعمال Workplace المعروفة سابقًا باسم G Suite لجميع المستخدمين الذين يملكون حسابات جيميل، وذلك بعد أن كانت متاحة للحسابات الخاصة بالشركات والأعمال والموثقة لهذا الغرض. كما أعلنت عن إطلاق خدمة Google Workspace Individual لأصحاب الأعمال.



تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحديثات وتحسينات على جميع الخدمات المصاحبة لهذه الخدمة، لتوفر الشركة بذلك بيئة عمل للجميع دون مقابل رغبة في منافسة خدمات إدارة المهام والأعمال الأخرى مثل تيمز من مايكروسوفت، سلاك، وزووم، وغيرها. بجانب ذلك، فقد قررت إطلاق خدمة Google Workspace Individual المدفوعة لتمكين أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة من إنجاز مهامهم بطريقة أفضل.



توفر حزمة Workplace أو G Suite بالعادة خصائص إضافية على خدمة البريد الإلكتروني جيميل مثل الاقتراحات الذكية، وأدوات مثل المستندات وغيرها، بالإضافة إلى مزايا أخرى في خدمات داريف و Meet و chat. أما الآن ستتاح الخدمة لجميع مستخدمي حسابات جوجل دون أي رسوم.

تحسينات على خدمات جوجل وحزمة Workplaceبجانب المزايا الكثيرة التي ستصبح متوفر لجميع مستخدمي حسابات جوجل على خدمات مثل مستندات جوجل Docs وSheets، وSlides، وخدمات مثل درايف، وجيميل، فقد أضافت جوجل تحسينات خاصة لخدمات المحادثات الصوتية والمؤتمرات التي تقدمها لتوفر تكامل أكثر للمستخدمين بين جميع الخدمات.وستتيح جوجل للمستخدمين إمكانية استخدام أسماء وحسابات الأخرين في إضافتهم لتحرير مهام على المستندات وإضافتهم بسهولة للمحادثات على Meets مثلًا.خدمة جوجل شات – Google Chatأضافت جوجل مزايا خاصة في الخدمة تجعلها أفضل في إدارة المهام وبشكل قريب من خدمة سلاك، حيث دعمتها بمزايا كالغرف.تتيح ميزة الغرف أو الفضاءات Spaces للمستخدمين الحديث عن المهام وتصفح الملفات بنفس الوقت.تنظيم الملفات والمهام مع المشاركين في نفس الغرفة أو فضاء العمل.إمكانية تقسيم الشاشة لجزئيين؛ الأول يمثل ثلث الشاشة للمحادثة، والثاني يمثل ثلثي الشاشة يُظهر الملفات والملاحظات والتعديلات عليها.سيتيح تقسيم الشاشة إنجاز المهام والتعديل على الملفات دون الحاجة للتنقل لصفحة أخرى.إمكانية التصفح بين مجموعات العمل الأخرى بسهولة والتنقل بينها من خلال القائمة المنسدلة.خدمة جوجل ميت – Google Meetكما حولت خدمة شات لتنافس سلاك، أضافت جوجل المزيد من المزايا لخدمة ميت لمنافسة زووم في قطاع المؤتمرات ومكالمات الفيديو.وضع Companion Mode الذي يوفر أدوات تحكم جديدة.توفير مزايا مثل الاستفتاءات، سؤال وجواب، والترجمة الحية أثناء المحادثات من خلال وضع Companion Mode.إمكانية تحديد المشاركين أماكنهم لمعرفة ما إذا كان أي منهم سيشارك من مكان خاص مثل المنزل أو من قاعة مؤتمرات.دعم أدوات تحكم لكتم أو إلغاء كتم المشاركين.خيار حظر أي من المشاركين أثناء المحادثة في حال خالف القوانين.خدمة Google Workspace Individualخدمة Google Workspace Individualستضيف خدمة Google Workspace Individual مجموعة من الأدوات والخيارات للأعمال الصغيرة لمساعدتهم على القيام بمهامهم، وتشمل:حجوزات ذكية.محادثات ومقابلات فيديو احترافية بمزايا خاصة.حملات تسويقية عبر البريد الإلكتروني.مزايا خاصة لإدارة العمل.



