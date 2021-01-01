

جوميا : مبادرات الحكومة للتحول الرقمي ساعدت في تزايد أعمال التجارة الإلكترونية بمصر جوميا : مبادرات الحكومة للتحول الرقمي ساعدت في تزايد أعمال التجارة الإلكترونية بمصر

تحتفل اليوم جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصرية بعيد ميلادها التاسع في مصر وذلك خلال الفترة من 14 يونيو الحالي حتى 4 يوليو المقبل تحت شعار "عروض كل يوم على كل حاجه."







حيث نجحت جوميا منذ قدومها إلى السوق المصرية في كسب ثقة العملاء وتسهيل المعاملات الرقمية بين الشركة والعملاء في عمليات البيع والشراء مما كان له مردودا ايجابيا على زيادة أعداد العملاء من جانب بالإضافة إلى زيادة عدد شركاء النجاح من جانب آخر.

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وفقا للجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، فإن أداء السوق المصرية ومعدلات نمو التجارة الإلكترونية في مصر أقترب مؤشراتها من 30% وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث اختار 20% من المستهلكين في مصر الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية، أو المحافظ الرقمية بدلاً من الدفع عند الاستلام.وتعقيباً على تسعة أعوام من النجاح في مصر، أعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر عن سعادته وفخره بالثقة التي باتت تتمتع بها جوميا في مصر من خلال عشرات الآف من شركاء الأعمال الذين يعرضون منتجاتهم عبر جوميا علاوة على ملايين الزوار والمستفيدين من السلع والمنتجات التي تعرضها منصتنا ، وهو ما دفعنا إلى أن نصبح العلامة التجارية الرائدة في منظومة البيع والشراء عبر الإنترنت في مصر خاصة وأن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها في دعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي من خلال المبادرات القومية التي أطلقتها مؤخرا كل هذا ساهم في نمو حجم التجارة الإلكترونية في مصر.وأضاف قائلاً : "أن جوميا تعمل دائما على تطوير طرق الدفع عبر منصتها الرقمية، مشيراً أن JumiaPay هي وسيلة الدفع الإلكترونية لجوميا بمصر والتي حازت على إعجاب عملائنا ممثلة في عروض تقسيط على منتجات جوميا بدون فوائد لمدة عام كامل لحاملي بطاقات العديد من البنوك، بالإضافة إلى تخفيضات إضافية على مشتريات عملائنا من خلال منصة JumiaPay من خلال الدفع بالبطاقات الائتمانية والخصم المباشر على البطاقات مسبقة الدفع، وأيضاً الدفع عن طريق فوري، والمحفظة الإلكترونية من خلال خاصية الدفع VCN لدى البنوك وشركات الاتصالات وذلك بصورة آمنة تماماً وبسهولة ويسر."فعلى مدار 20 يوم يستمر موسم التخفيضات والعروض الحصرية التي تعلن عنها جوميا بالتعاون مع شركاء الأعمال بخصومات تصل إلى 80%، وخلال هذه الفترة أيضا تطرح جوميا 10 فلاش سيل يوميا علاوة على عروض اليوم الواحد عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية في فئات مختلفة سواء لسلع ومنتجات محلية أو علامات تجارية عالمية.وتستمر عروض وتخفيضات جوميا على مدار احتفالاتها بعيد ميلادها التاسع حيث تطرح يوميا عرض الجنيه الواحد للسلع والمنتجات علاوة على باقة من المفاجآت على المعروضات بخلاف عروض Jumia Primo والتي تمنح العملاء 10% كاش باك على أول طلب يقومون به وايضا اختيار الفائزين في عروض عجلة الحظ، كما ستمنح جوميا ايضا عملاء JumiaPay خصم 50% في حالة استخدام كود الخصم WELCOME50 للعملاء الجدد على منتجات الأزياء.وبالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع المصرفي يتمتع عملاء جوميا بتقسيط مشترياتهم بدون فوائد على 12 شهر لحاملى بطاقات البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الاسكندرية، بنك عودة بالاضافة لخصم 20% عند الشراء عن طريق فودافون كاش بحد أقصى 100 جنيه.