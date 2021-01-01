

Apple تقدم تسجيلات بدون كلمة مرور باستخدام Face ID وTouch ID Apple تقدم تسجيلات بدون كلمة مرور باستخدام Face ID وTouch ID

في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) العام الماضي، أعلنت شركة Apple أنها ستسمح لك بتسجيل الدخول إلى مواقع الويب على Safari باستخدام Face ID و Touch ID، هذا العام، تتخذ الشركة هذه التقنية خطوة إلى الأمام من خلال تقديم عمليات الاشتراك بدون كلمة مرور.



في جلسة للمطورين بعنوان "تجاوز كلمات المرور"، كشفت Apple النقاب عن تقنية جديدة تسمى Passkeys ستسمح لك بالتسجيل في الخدمات دون أي كلمات مرور وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.



وإليك كيفية العمل: عندما تزور موقعًا إلكترونيًا يدعم هذه التقنية الجديدة ، ستدخل اسم المستخدم الذي تريده أثناء التسجيل، ثم تستخدم Face ID أو Touch ID - بدلاً من كلمة المرور - لمصادقة نفسك، ستتوفر مفاتيح المرور على أجهزة iPhone و iPad و Mac في وقت لاحق من هذا العام كمعاينة تقنية ، لذلك سيتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا.



تعد Passkeys tech جزءًا من سلسلة مفاتيح iCloud وهي تستند إلى بروتوكول WebAuthn التابع لـ FIDO (Fast IDentity Online) Alliance. والجدير بالذكر أن Apple انضمت إلى التحالف العام الماضي لدعم المصادقة بدون كلمة مرور.



كما يشير مخطط Apple، فهذه طريقة آمنة جدًا للمصادقة وتمنعك من الوقوع ضحية لهجوم التصيد الاحتيالي، ومع ذلك إذا كانت لديك أجهزة خارج النظام البيئي لشركة Apple ، فقد لا تعمل هذه التقنية وسيتعين عليك الرجوع إلى كلمات المرور.



تدعم Google و Microsoft بالفعل عمليات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور من خلال المصادقة البيومترية أو مفاتيح الأجهزة مثل Yubico. في مارس لاحظت Microsoft أن أكثر من 200 مليون حساب يستخدم بالفعل طريقة تسجيل دخول لا تتضمن كلمات مرور.



بصرف النظر عن تمكين عمليات التسجيل باستخدام Face ID و Touch ID ، قامت Apple أيضًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات لمفاتيح أمان الأجهزة في macOS Monterey و iOS 15.