ستبدأ منصة تويتر بإضافة أيقونة اشتراك في خدمة النشرات الإخبارية Revue في الصفحات الشخصية للمستخدمين، لتتيح بذلك لهم الاشتراك في نشرة المستخدم المفضل لهم بشكل سهل.
كانت تويتر قد استحوذت بداية العام على خدمة Revue التي تقدم النشرات الإخبارية بطريقة مبتكرة، وبعدها قامت بإضافة خيار ضمن الإعدادات لهذه الخدمة لتمكين المستخدمين من الوصول لها، والآن قامت بربطها مع حسابات الأشخاص الذين يوفرون نشراتهم الإخبارية عبر الخدمة ليتمكن المهتمين من الاشتراك بها دون عناء أو حتى الخروج من التطبيق.
وعلى سبيل المثال، إذا كان موقع عالم التقنية يوفر نشرة إخبارية على Revue، ستظهر أيقونة الاشتراك في النشر بجانب أيقونة جرس التنبيهات، ما يسمح لأي شخص الاشتراك للحصول على الأخبار أولًا بأول.
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التعليقات على تويتر تضيف أيقونة الاشتراك في نشرات Revue الإخبارية داخل الصفحات الشخصية
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