شاهد.. 5 من أفضل ألعاب الواقع الافتراضي VR ضمن مؤتمر E3

شهد معرض الترفيه الإلكتروني السنوي E3 للعام الحالى 2021، مجموعة متميزة من ألعاب الواقع الافتراضي VR، حيث عادت شركة التكنولوجيا الأمريكية Upload ، مرة أخرى لإثارة التشويق حول ألعاب الواقع الافتراضي VR ضمن فعاليات الحدث المقام في لوس أنجلوس.







وعلى الرغم من أن جميع الألعاب المعروضة ليست جديدة تمامًا، نستعرض إليك فيما يلي أفضل 5 ألعاب الواقع الافتراضي VR، وفقا لما ذكره موقع “theverge” التقني.

1- لعبة أغنية في الدخان SONG IN THE SMOKE:تم الإعلان عن لعبة SONG IN THE SMOKE لأول مرة فى وقت سابق من هذا العام، وهى لعبة بقاء ومغامرات، حيث إطلاق النار، مقدمة من مطور الألعاب الفيديو 17-Bit، المعروف بألعاب الرسوم المتحركة المستقلة مثل Skulls of the Shogun و Galak-Z، كما يصف الرئيس التنفيذي لمطور ألعاب الفيديو 17-Bit الحالى جيك كازدال، كيف أنه لا يريد إنشاء لعبة وحسب، بل إن الواقع الافتراضي جعله يريد عالما حيا بالكامل، كما أنها ستأتي مع نظارة الواقع الافتراضي هذا الصيف.2- لعبة التفريغ UNPLUGGED:يعد الواقع الافتراضي موطنا للعديد من الألعاب المتميزة والأروع على الإطلاق، لكن ربما لعبة UNPLUGGED قد تملك الإيقاع الأروع، حيث تدور حول العزف على الجيتار الهوائي، مما يعني أنك لا تستخدم سوى يدك للعب، وذلك بفضل تقنية التعقب اليدوي على جميع الأجهزة التى تدعم خاصية نظارة الواقع الافتراضي، والتي ستأتي هذا الخريف.3. لعبة بطولة نيرف NERF ULTIMATE CHAMPIONSHIP:ربما لا تتذكر لعبة نيرف، لكن الإعلان المقدم للعبة فى المعرض الترفيهي العالمى يُظهر كيف أنها تعد لعبة متميزة جدا ورائعة، حيث تبدو مسدسات اللعبة مثيرة وأنيقة، كما تأتي من استوديو دراسة الواقع الافتراضي السرى، الحائز على جائزة Emmy Award والتى تعادل جائزة الأوسكار في الفن، والتي ستأتي من شركة أوكلوس في آر عام 2022.4. لعبة سوشي بن SUSHI BEN VR :تأتي لعبة ظل الخلية الرائعة لتحاول من خلالها إنقاذ بار السوشي المفضل لديك بعرضه للبيع، فبدلا من تقديم السوشي، تحاول إقناع الآخرين بالقدوم لتناول السوشي، لذلك هناك تركيز وصفي آخر متحرك ومفعم بالحيوية من خلال بعض لوحات الكتاب الهزلية النابضة بالحياة، والتي ستأتي عام 2022.5. لعبة قصة المدينة A TOWNSHIP TALE:قصة المدينة لعبة تقمص أدوار في عالم مفتوح مخصصة للواقع الافتراضي، والتي تعترف بشكل رائع أنه ليس لديك أنت والآخرون أرجل في عالم خيالي متميز، كما يمكنك إنشاء أي هوية جديدة تريدها، حيث يمكنك أن تكون حدادا أو قاطع أخشاب أو محاربا أو رامي سهام في عالم خيالي رائع، وستأتي اللعبة المتميزة في 15 من شهر يوليو القادم.