

فيسبوك تستحوذ على استوديو BigBox مطور شبيهة "فورتنايت" فيسبوك تستحوذ على استوديو BigBox مطور شبيهة "فورتنايت"

أعلنت شركة فيسبوك Facebook، الجمعة، استحواذها على استوديو آخر مطور للعبة واقع افتراضي شهيرة، حيث قامت عملاقة التواصل الاجتماعي بإضافة العديد من استوديوهات ألعاب الواقع الافتراضي على مدار العامين الماضيين إل محفظتها.



وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، يمتلك استوديو BigBox VR ومقره سياتل، لعبة رئيسية واحدة تدعى "السكان.. واحد"، وهو أحد الإصدارات الكبيرة التي ساعدت على إطلاق سماعات الرأس Oculus Quest 2 من فيسبوك.



وتعد لعبة الواقع الافتراضي وهو استنساخ مباشر جدًا للعبة فورتنايت Fortnite الشهيرة، مع عددًا من تقنيات اللعب الرئيسية يتم تكييفها مع الحركات الفريدة من نوعها للواقع الافتراضي وجلبت أسلوبهم الفني على التجربة الاجتماعية.

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وكما هو الحال بالنسبة لمعظم عمليات الاستحواذ السابقة، لم تكشف فيسبوك عن مبلع الاستحواذ على أستوديو BigBox، ولكن كانت مطورة اللعبة الافتراضية قد حققت أرباحا بلغت 6.5 مليون دولار وفقا لقاعدة بيانات Crunchbase.وكانت شركة BigBox قد اقتحمت مجال الواقع الافتراضي قبل تسعة أشهر فقط، وصنفت خلال هذه الفترة كأحد أفضل العناوين أداءً على منصة Oculus، حيث يجمع ما يصل إلى 24 شخصًا في وقت واحد للتواصل واللعب والمنافسة في عالم افتراضي، وفقا لما كتبه مايك فيردو، نائب الرئيس المحتوى في Reality Labs التابعة لـ فيسبوك في منشور على مدونة.ووفقا لـ فيردو، حققت لعبة Population: One، نجاحا كبيرا في فترى قصيرة، حيث كسبت أكثر من 10 ملايين دولار في متجر Oculus، خلال بضعة أشهر فقط، وستستمر اللعبة في تلقى تحديثات منتظمة على جميع منصاتها الحالية على كل من متجر Oculus وعلى Steam.وليس من غير المعتاد أن ينشئ مالك النظام الأساسي لأجهزة الألعاب شبكة خاصة به من الاستوديوهات لبناء حصريات لمنصة الألعاب، ولكن في عالم الواقع الافتراضي، تختلف الأمور قليلاً، وذلك نظرًا لأن شركة فيسبوك لديها عدد قليل من المنافسين في هذا المجال.ويتم بيع سماعات الرأس الافتراضية من فيسبوك Oculus Quest 2 ، مقابل بسعر 299 دولارًا، وقالت الشركة إنها فاقت مبيعاتها جميع أجهزتها السابقة مجتمعة في الأشهر القليلة الأولى.