

محكمة روسية تغرم «فيسبوك» 17 مليون روبل لعدم حذفها منشورات محظورة محكمة روسية تغرم «فيسبوك» 17 مليون روبل لعدم حذفها منشورات محظورة

فرضت محكمة روسية في موسكو، غرامة على شركة "فيسبوك"، قدرها 17 مليون روبل؛ لعدم حذف الشركة لمحتوى محظور.



ولم تحدد المتحدثة باسم المحكمة زولفيا جورنشوك، نوع المنشورات التي لم تحذفها الشركة، إلا أنه في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تم تمرير مثل هذه القرارات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية للمنشورات التي تدعو للاحتجاج والخروج إلى الشوارع في مظاهرات غير قانونية، لم تحصل على ترخيص.



وقالت المتحدثة إن القضاء أدان "فيسبوك"، بارتكاب انتهاكات إدارية بموجب قانون الجرائم الإدارية في روسيا الاتحادية.

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وفي شهر مايو الماضي، فرضت نفس المحكمة غرامة مالية ضد "فيسبوك" قدرها 26 مليون روبل، وقد أعلنت هيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية في الربيع الماضي، عن خطط لفرض غرامات بسبب عدم حذف منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تلجرام، تويتر، يوتيوب، فكونتاكتي)، تضمنت دعوات للمراهقين للمشاركة في مظاهرات غير مرخص لها.وكان مجلس الشيوخ في البرلمان الكازخستاني قد صادق على اتفاقية مشتركة مع روسيا في مجال التعاون لاستخدام قاعدة "بايكونور" الفضائية لإطلاق صواريخ "سويوز-2" باتجاه المدارات القطبية.وتتعلق هذه الاتفاقية التي وقعها الجانبان في 20 يونيو 2019 بإجراءات استخدام روسيا لقاعدة "بايكونور" لإطلاق صواريخ "سويوز-2"، وتحدد آلية تحكم روسيا بالأجزاء التي ستنفصل عن الصواريخ وتسقط في منطقة كوستاناي الكازاخستانية بعد تنفيذ عمليات الإطلاق المرتبطة بمشروع OneWeb الدولي الذي يهدف إلى توفير شبكة إنترنت واسعة النطاق تعتمد على الأقمار الصناعية.وتنص بنود الاتفاقية على حصول الجانب الكازاخستاني على مبلغ 460 ألف دولار سنويا مقابل رسوم استخدام المنطقة المذكورة لسقوط أجزاء الصواريخ المنفصلة فيها، على أن تنفذ 3 عمليات إطلاق في السنة، وكل عملية إطلاق إضافية ستحصل كازاخسان مقابلها على مبلغ إضافي يعادل 50 ألف دولار.